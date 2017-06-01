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Esportes

AAAC seguem na briga pelos melhores resultados no Estadual

Ciclistas participaram de prova de resistência em Dourados e seguem para Maracaju no dia 11

Flavio Brito

Publicado em 01/06/2017 às 09:23

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 Os atletas da Associação Anastaciana Aquidauanense de Ciclismo seguem na briga pelas melhores posições no Campeonato Estadual. Na 5ª etapa, com prova de resistência realizada em Dourados, a AAAC garantiu lugar no pódio em diversas categorias.

Na categoria Elite 90km, Roberto Ponce fez o 2° lugar. Wesley Dione também participou da prova. De acordo com a AAAC, com este resultado, Ponce assumiu a liderança do estadual da Elite.

Na categoria Juvenil – 40 km, Henrique Maldonado fou segundo colocado e Luiz Amym terminou em 5°, em virtude de um furo no pneu. Maldonado continua líder da categoria Juvenil e Amym está em 3°.

Na categoria Master C2 – 60 km, Mazola terminou em 5° lugar. Mazola está em 4° na classificação geral da Master C2.  Na categoria Open, Marcio Bonaldi e Luiz Fernando não participaram dessa etapa.  Com resultados do domingo (28), a AAAC está em 6° lugar na geral por equipes. A próxima etapa será no dia 11 de junho na cidade de Maracaju.

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