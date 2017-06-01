AAAC seguem na briga pelos melhores resultados no Estadual

Esportes
Ciclistas participaram de prova de resistência em Dourados e seguem para Maracaju no dia 11
Os atletas da Associação Anastaciana Aquidauanense de Ciclismo seguem na briga pelas melhores posições no Campeonato Estadual. Na 5ª etapa, com prova de resistência realizada em Dourados, a AAAC garantiu lugar no pódio em diversas categorias.
Na categoria Elite 90km, Roberto Ponce fez o 2° lugar. Wesley Dione também participou da prova. De acordo com a AAAC, com este resultado, Ponce assumiu a liderança do estadual da Elite.
Na categoria Juvenil – 40 km, Henrique Maldonado fou segundo colocado e Luiz Amym terminou em 5°, em virtude de um furo no pneu. Maldonado continua líder da categoria Juvenil e Amym está em 3°.
Na categoria Master C2 – 60 km, Mazola terminou em 5° lugar. Mazola está em 4° na classificação geral da Master C2. Na categoria Open, Marcio Bonaldi e Luiz Fernando não participaram dessa etapa. Com resultados do domingo (28), a AAAC está em 6° lugar na geral por equipes. A próxima etapa será no dia 11 de junho na cidade de Maracaju.
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