MS no Brasileirão, Sete quer time entrosado para jogo decisivo

Começar a Série D do Campeonato Brasileiro com duas derrotas deixou o Sete de Dourados sem opções de resultados nas próximas rodadas. Sábado o adversário será o Luziânia-DF, na casa do adversário, e buscar os três pontos recoloca o time na busca por classificação para a segunda fase. A preparação da semana, então, está sendo feita como se o clube fosse para uma autêntica final de campeonato.

A primeira mudança foi na sequência de treinos. A manhã de terça, normalmente utilizada pela comissão técnica para trabalhos na academia, foi alterado para treino técnico no CT do Sete, trabalho repetido no período da tarde. Tudo isso para buscar um melhor desempenho do que a partida do último domingo contra a Aparecidense-GO, principalmente no segundo tempo, quando levou a virada no placar. “Nosso foco é o aprimoramento físico e melhorar o entrosamento”, resume o técnico Bazílio Amaral.

Como o entrosamento é um dos objetivos, o time titular deve ser pouco alterado pro jogo do fim de semana, mas a possibilidade de poder escalar três jogadores agora à disposição podem levar Bazílio a repensar os titulares. O goleiro Diego e o zagueiro Téssio, que treinam desde a semana passada, estão próximos do preparo físico ideal. Outro que podem ser aproveitado é o lateral Jô, recuperado de uma fratura na mão esquerda, e que também treina com bola há alguns dias.

Além deles, o atacante Otacílio Neto chega para reforçar o time e deve ter a sua situação regularizada até o embarque para Goiás. “Vamos ver o desempenho nos dois treinos que faltam para definir o time. Nosso time é bom e pode buscar o resultado que a torcida espera”, diz o técnico.

Pontos obrigatórios

Ainda sem pontuar, o Sete é o último colocado do Grupo A11. Luziânia e União-MT lideram com quatro pontos e a Aparecidense tem três. Na terceira rodada, que fecha o turno, além de Luziânia e Sete no sábado (3/06), às 15h, Aparecidense e União se enfrentam na segunda (5/06), às 18h30.

De acordo com o regulamento, primeiro colocado da chave se classifica. O segundo depende da pontuação em relação aos outros 16 grupos, já que são 15 vagas. Assim, os dois segundos colocados de pior desempenho entre eles fica fora da próxima fase.