MS é ouro no handebol da Liga do Desporto Universitário

Campeões
A UCDB não deu chances para o adversário e ganhou por 27×18
Os meninos do handebol da UCDB que representam Mato Grosso do Sul na Liga do Desporto Universitário de Quadras – Conferência Sul garantiram a medalha de ouro. O jogo decisivo contra foi a Udesc (SC), nesta sexta-feira.
A partida teve gosto de revanche. Os catarinenses haviam vencido o duelo na segunda rodada, por 21×19. Na partida de hoje, a UCDB não deu chances para o adversário e ganhou por 27×18.
O time masculino de basquete da universidade também chegou à final e ficou com a prata. A disputa foi contra a Udesc (SC) que levou a melhor e venceu por 60×49. As colegas de esporte e de universidade também não decepcionaram e subiram no pódio. Bateram a UFPR e asseguraram o bronze.
No futsal, muita rivalidade no jogo entre UCDB e Unochapecó. A partida foi bastante equilibrada, mas as catarinenses encontraram o caminho do gol e ganharam por 1×0, deixando as sul-mato-grossenses com o vice.
MAIS MEDALHAS
A LDU Quadras termina neste sábado e Mato Grosso do Sul ainda tem chances de conquistar duas medalhas. No futsal, o jogo decisivo é contra a UFPR. Caso vença por dois gols de diferença, MS garante a prata. No vôlei, os garotos da Uninter brigam pelo ouro frente a Unissant’ana (SP).
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