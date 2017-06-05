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Esportes

1º Campeonato Amigos da Aldeinha começa no dia 10 de junho em Anastácio

As 10 equipes inscritas no torneio vão disputar prêmios de até R$ 1.400

Flavio Brito

Publicado em 05/06/2017 às 09:11

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O 1º Campeonato Amigos da Aldeinha tem jogos marcados para os dias 10 e 11 de junho, no campo de futebol da comunidade terena em Anastácio. De acordo com os organizadores, o primeiro jogo está marcado para as 15h. O torneio conta com dez equipes inscritas, divididas em duas chaves.

Nesta primeira edição, os times vão disputar prêmios de R$ 1.400 para o campeão e R$ 700 para o segundo colocado. 

A chave “A” conta com as equipes Amigos do Magrão, Atlético, Aston Vila, Mercado do Terto e Locação Almeida.  A chave “B” é formada pelas equipes Arsenal, M.M.R, C.i.d.a, Os padrinhos e Amigos do Robô. 

As duas melhores equipes serão classificadas para as semifinais, detalham os organizadores. No dia 10 de junho, os jogos serão realizados às 15h e às 16h. No dia 11 de junho, os jogos recomeçam às 8h.  As demais partidas estão previstas para as 9h. 

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