1º Campeonato Amigos da Aldeinha começa no dia 10 de junho em Anastácio

O 1º Campeonato Amigos da Aldeinha tem jogos marcados para os dias 10 e 11 de junho, no campo de futebol da comunidade terena em Anastácio. De acordo com os organizadores, o primeiro jogo está marcado para as 15h. O torneio conta com dez equipes inscritas, divididas em duas chaves.

Nesta primeira edição, os times vão disputar prêmios de R$ 1.400 para o campeão e R$ 700 para o segundo colocado.

A chave “A” conta com as equipes Amigos do Magrão, Atlético, Aston Vila, Mercado do Terto e Locação Almeida. A chave “B” é formada pelas equipes Arsenal, M.M.R, C.i.d.a, Os padrinhos e Amigos do Robô.

As duas melhores equipes serão classificadas para as semifinais, detalham os organizadores. No dia 10 de junho, os jogos serão realizados às 15h e às 16h. No dia 11 de junho, os jogos recomeçam às 8h. As demais partidas estão previstas para as 9h.