Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:02

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

AABB Aquidauana avança na Copa Morena 2017 de futsal

Com resultados alcançados em Guia Lopes, no fim de semana, time foi o 2º colocado na chave L

Flavio Brito

Publicado em 06/06/2017 às 15:57

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O time da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Aquidauana representa a cidade na maior competição de futsal do Estado, a Copa Morena de 2017. Em Guia Lopes, na chave L, a vitória por 3 a 1 em cima do Twister de Porto Murtinho, classificou a equipe da AABB de Aquiaduana para 2º fase da competição.

Wallisson marcou dois e Pedro Beda garantiu o placar, marcando mais um.  A AABB se classificou em 2º lugar no grupo. Após perder os dois primeiros jogos, a Vila Carolina se despediu com vitória sobre o Global, por 3 a 2.

O time da AABB de Aquidauana tem no elenco os jogadores Kaique e Brian (Goleiros), Gustavo, Wallisson, Murilo, Edson, João Artur, Paulo Zanin, Nivaldo, Pedro Beda, Branco e Matheus. 
A equipe conta o apoio do comércio local e do presidente da AABB, Fabio Rodrigues. 

De acordo com as informações divulgadas pela associação, a equipe aposta em um elenco cheio de novidades, entre Pedro Beda, que veio da Espanha - onde jogou a temporada pelo Boiro FC.

A equipe conta ainda com atletas que já tiveram passagem no cenário nacional, para garantir uma boa competição. O time é comandado pelos professores Mauro Cesar Gamarra e Wellington Moresco. 

Veja os resultados da rodada:

Sexta-feira – 2/6 
AABB Aquidauana 6 X 2 Vila Carolina 
Twister 1 X 4 Global 

Sábado - 3/6 
Vila Carolina 2 X 4 Twister 
 AABB Aquidauana 1 X 5 Global 
AABB Aquidauana 3 X 1 Twister 
Vila Carolina 3 X 2 Global

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo