AABB Aquidauana avança na Copa Morena 2017 de futsal

O time da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Aquidauana representa a cidade na maior competição de futsal do Estado, a Copa Morena de 2017. Em Guia Lopes, na chave L, a vitória por 3 a 1 em cima do Twister de Porto Murtinho, classificou a equipe da AABB de Aquiaduana para 2º fase da competição.

Wallisson marcou dois e Pedro Beda garantiu o placar, marcando mais um. A AABB se classificou em 2º lugar no grupo. Após perder os dois primeiros jogos, a Vila Carolina se despediu com vitória sobre o Global, por 3 a 2.

O time da AABB de Aquidauana tem no elenco os jogadores Kaique e Brian (Goleiros), Gustavo, Wallisson, Murilo, Edson, João Artur, Paulo Zanin, Nivaldo, Pedro Beda, Branco e Matheus.

A equipe conta o apoio do comércio local e do presidente da AABB, Fabio Rodrigues.

De acordo com as informações divulgadas pela associação, a equipe aposta em um elenco cheio de novidades, entre Pedro Beda, que veio da Espanha - onde jogou a temporada pelo Boiro FC.

A equipe conta ainda com atletas que já tiveram passagem no cenário nacional, para garantir uma boa competição. O time é comandado pelos professores Mauro Cesar Gamarra e Wellington Moresco.

Veja os resultados da rodada:

Sexta-feira – 2/6

AABB Aquidauana 6 X 2 Vila Carolina

Twister 1 X 4 Global

Sábado - 3/6

Vila Carolina 2 X 4 Twister

AABB Aquidauana 1 X 5 Global

AABB Aquidauana 3 X 1 Twister

Vila Carolina 3 X 2 Global