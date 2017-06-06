AABB Aquidauana avança na Copa Morena 2017 de futsal

Esportes
Com resultados alcançados em Guia Lopes, no fim de semana, time foi o 2º colocado na chave L
O time da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) de Aquidauana representa a cidade na maior competição de futsal do Estado, a Copa Morena de 2017. Em Guia Lopes, na chave L, a vitória por 3 a 1 em cima do Twister de Porto Murtinho, classificou a equipe da AABB de Aquiaduana para 2º fase da competição.
Wallisson marcou dois e Pedro Beda garantiu o placar, marcando mais um. A AABB se classificou em 2º lugar no grupo. Após perder os dois primeiros jogos, a Vila Carolina se despediu com vitória sobre o Global, por 3 a 2.
O time da AABB de Aquidauana tem no elenco os jogadores Kaique e Brian (Goleiros), Gustavo, Wallisson, Murilo, Edson, João Artur, Paulo Zanin, Nivaldo, Pedro Beda, Branco e Matheus.
A equipe conta o apoio do comércio local e do presidente da AABB, Fabio Rodrigues.
De acordo com as informações divulgadas pela associação, a equipe aposta em um elenco cheio de novidades, entre Pedro Beda, que veio da Espanha - onde jogou a temporada pelo Boiro FC.
A equipe conta ainda com atletas que já tiveram passagem no cenário nacional, para garantir uma boa competição. O time é comandado pelos professores Mauro Cesar Gamarra e Wellington Moresco.
Veja os resultados da rodada:
Sexta-feira – 2/6
AABB Aquidauana 6 X 2 Vila Carolina
Twister 1 X 4 Global
Sábado - 3/6
Vila Carolina 2 X 4 Twister
AABB Aquidauana 1 X 5 Global
AABB Aquidauana 3 X 1 Twister
Vila Carolina 3 X 2 Global
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