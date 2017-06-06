Atletas de MS conquistam 10 medalhas no Circuito Loterias Caixa

Seis ouros, uma prata e três bronzes foi o saldo de medalhas de Mato Grosso do Sul na 1ª Etapa Nacional do Circuito Loterias Caixa de Atletismo. Atletas paralímpicos de quatro entidades subiram no pódio: Acorp, ADD, Alecrim e Seninha. O campeonato foi disputado no último fim de semana, no Centro de Treinamento Paralímpíco, em São Paulo (SP). A delegação viajou com o apoio da Fundesporte.

A ADD se destacou no arremesso de peso. Mauro Pena Junior voltou a brilhar e quebrou novamente o recorde das Américas, na classe F36, ao atingir a marca de 12,66m e garantir o ouro. Na F35 teve dobradinha. Jhonatan Bento Gamarra ficou em primeiro, seguido por Jonatas Bernardo Barbosa. As medalhas da Acorp foram ganhas por Leonardo Moraes que abocanhou o ouro nos 10.000m e a prata nos 5000m, na classe T12.

A equipe do Seninha assegurou dois ouros e um bronze. Marília Silva foi a melhor no lançamento de dardo da F46 e Davi Souza nos 400m da T13. Evelen Xavier terminou em terceiro nos 100m da T13. As outras duas medalhas – um ouro e um bronze – foram ganhas pela Alecrim Paralímpica de Dourados.