Seduc busca o Tetra Campeonato no Estadual Sub-17 a partir do dia 10

O Campeonato Estadual de Futebol Sub-17 começa no sábado (10) e as equipes terão a dura missão de desafiar a Associação Atlética Seduc, de Anastácio, que é a atual tricampeão da competição. O primeiro jogo da campanha para tentar manter o título de campeão será já no primeiro dia da competição, às 13h30, no Estádio Artur Marinho de Corumbá. A partida será contra a equipe de Bodoquena, válida pelo grupo “A”.

O Seduc comemora 30 anos da realização do trabalho de formação que revela jovens talentos do futebol de Mato Grosso do Sul. “Esperamos que Deus continue nos dando saúde e disposição para continuar realizando o nosso trabalho”, disse Wilson, em entrevista à equipe de reportagem de O Pantaneiro, durante a comemoração de seu Jubileu de Prata.

No dia 17 de junho, a equipe de Anastácio pega o Mirandense na casa do adversário, com o jogo no Ducão, às 15h. O Seduc encerra sua participação na primeira fase da competição pegando o último integrante da sua chave, no dia 1º de julho. O jogo contra o Corumbaense será no Estádio Noroeste, em Aquidauana, às 15h.

O início do Estadual Sub-17 está marcado para o dia 10 de junho e a grande final para 23 de setembro. O Seduc de Anastácio, é o atual tricampeão da competição. De acordo a tabela, 40 clubes estão divididos em 10 grupos com quatro equipes em cada e que jogarão dentro de cada grupo em turno único. Os dois melhores de cada grupo avançam para a 2ª fase.

A partir da 2ª fase, a competição entra no sistema de “mata-mata”, com jogos de ida e volta. A segunda partida será sempre na casa do time de melhor campanha na competição. Pedro Gomes, cidade da região norte do Estado, este ano estará participando pela primeira vez do Estadual Sub-17 com o Clube Atlético Pedrogomense.

Sob o comando de Ariosildo Bispo a equipe vem para buscar o título da competição e está no grupo F ao lado de Coxim, São Gabriel e Camapuã. “Temos revelado bons jogadores e este ano a Federação nos convidou a participar desta competição. Isso nos motivou a organizar categorias menores. Vamos forte em busca do título”, disse Ariosildo.