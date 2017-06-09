Aquidauanense busca título de fisiculturismo em Dourados

Roselaine Aparecida Freitas Borges volta aos palcos para representar Aquidauana em mais uma competição de fisiculturismo, depois de quase 10 anos de ter sido campeã estadual absoluta. Rose passou oito anos se preparando para competir na categoria Wellness – em que a atleta tem de aliar definição e beleza, mantendo as características da silhueta feminina. A atleta havia sido campeã na categoria Body Fitness. O Campeonato Estadual ocorre no Teatro Municipal de Dourados, hoje (9) e no sábado (10).

O campeonato em Dourados, organizado pela IFBB - Confederação Brasileira de Fisiculturismo, Musculação e Fitness –, além de premiar os melhores atletas do Estado (serão 17 categorias diferentes), dará a chance dos vencedores de representarem Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo IFBB 2017. São aguardados mais de 150 atletas de para a competição.

O técnico de Rose é Marcelo, que também é atleta e já foi campeão estadual, explica que a equipe busca vaga no Campeonato Brasileiro da IFBB, que será realizado daqui há duas semana, em São Paulo. A preparação de Rose foi intensificada nos últimos dois meses, fase em que o foco é a dieta. “O fisiculturista passa pelo controle rigoroso da quantidade carboidratos, restrição de sódio para evitar retenção de líquidos e corte total dos doces”, explica.

Rose ao palco neste sábado (10), a competição começa a partir das 18h. A avaliação inclui o desempenho no palco também é avaliada. O figurino, a beleza facial e do cabelo também são itens avaliados e contam pontos na competição. Rose é apoiada pelo Drogão da Sete, pela academia Passos Studio Fitness, salão Jack’s Hair.