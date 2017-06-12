Aquidauanense vai para Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo em SP

Roselaine Aparecida Freitas Borges vai representar Aquidauana no 48º Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo e Fitness, entre os dias 14 a 16 de julho. A competição organizada pela IFBB - Confederação Brasileira de Fisiculturismo, Musculação e Fitnes – ocorre na cidade de Ribeirão Preto (SP). Rose conquistou a vaga depois de ficar em 3º lugar no Campeonato Estadual, realizado em Dourados no fim de semana.

“Atletas de excelente nível participaram do evento”, avaliou Marcelo, técnico da aquidauanense. Rose passou oito anos se preparando para competir na categoria Wellness – em que a atleta tem de aliar definição e beleza, mantendo as características da silhueta feminina. A atleta havia sido campeã absoluta em 2009 na categoria Body Fitness.

Rose subiu ao palco no sábado (10), no Teatro Municipal de Dourados. A avaliação inclui o figurino, a beleza facial e do cabelo na competição. Rose é apoiada pelo Drogão da Sete, pela academia Passos Studio Fitness, salão Jack’s Hair.