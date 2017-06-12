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Mato Grosso do Sul é terceiro no brasileiro de luta de braço em Campinas

O resultado foi considerado positivo pelo presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Luta de Braço

Renan Nucci

Publicado em 12/06/2017 às 15:59

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A equipe de Mato Grosso do Sul participante do 39º Campeonato Brasileiro de Luta de Braço terminou a competição no terceiro lugar geral. Quarenta e dois atletas lutaram por um lugar no pódio, no Clube Fonte São Paulo, em Campinas, no último dia 10. A delegação que viajou com apoio da Fundação Estadual do Desporto e Lazer (Fundesporte) trouxe 42 medalhas na bagagem.

Para alcançar o bronze geral, Mato Grosso do Sul acumulou o terceiro lugar por equipes no masculino e no feminino. O resultado foi considerado positivo pelo presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Luta de Braço, Eduardo Ferreira. “Conseguimos manter o Estado entre os três melhores do país na modalidade. Foi um campeonato difícil, mas obtivemos bons resultados. Queremos agradecer à Fundesporte porque sem o apoio com o transporte não poderíamos participar com essa quantidade de atletas. Agradecemos porque assim conseguimos bem representar nosso Estado”, disse.

O diretor-presidente da Fundesporte, professor Marcelo Miranda parabenizou os atletas. “Estamos felizes em poder ajudar nossos atletas a participar das competições e elevar o nome de nosso Estado. Parabéns aos medalhistas, à federação e à toda equipe. A Fundesporte está de portas abertas para ajudar no que for possível”, concluiu.

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