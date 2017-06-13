Com 18 times classificados, 7ª etapa da Copa Assomasul será em Taquarussu no dia 24

Com 18 times já classificados, a 7ª etapa da Copa Assomasul será realizada na cidade de Taquarussu no dia 24 de junho. A competição está em sua 14ª edição.

Além de Taquarussu, vão para o confronto as equipes representantes de Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Ivinhema e Fátima do Sul, quando serão conhecidas mais três classificadas para a 2ª fase da competição.

Por enquanto, garantiram suas vagas as equipes de Maracaju, Antônio João, Douradina, Itaquiraí, Iguatemi, Japorã, Campo Grande, Sidrolândia, Dois Irmãos do Buriti, Aparecida do Taboado, Nova Andradina, Bataguassu, Dourados, Juti, Nova Alvorada do Sul, Bela Vista, Jardim e Porto Murtinho, as três últimas na rodada do sábado (10), realizada no Estádio Valfrido Concha, em Porto Murtinho.

No total, 30 equipes vão para o duelo na 2ª fase da competição, conforme estabelece o regulamento do campeonato aprovado em arbitral com a participação de todos os municípios inscritos.

Para o diretor de Esporte da Assomasul, prefeito de Taquarussu, Roberto Nem, o evento esportivo tem tudo para ser um grande sucesso, a exemplo de edições anteriores.

O dirigente considera importante para o sucesso da competição até o presente momento a disciplina dos atletas e o bom nível técnico das equipes, sobretudo, o clima de competitividade que contribuiu para que a Copa Assomasul seja coroada com sucesso a cada etapa.

A Copa Assomasul é o maior evento esportivo amador do Centro Oeste brasileiro e foi aberta no dia 18 de abril em Maracaju, com a participação de 60 municípios.

Além da credibilidade da competição ao longo dos anos, explicada pelo bom número de municípios participantes e pela fidelidade dos patrocinadores a cada temporada, a diretoria da Assomasul reconhece a modalidade, além da importância da prática do esporte, como um importante meio de aproximação e congraçamento entre os servidores públicos e que já faz parte do calendário de atividades da entidade.

Segundo o presidente da Assomasul, Pedro Caravina, a participação dos patrocinadores e dos prefeitos foi fundamental para o sucesso de mais uma edição do campeonato, lembrando que sem eles seria impossível realizar a 14ª edição da competição, que já é uma tradição em Mato Grosso do Sul.

Caravina parabeniza a coordenação do evento, sob o comando do prefeito Roberto Nem, que não mediu esforços na condução da competição.

Premiação

A Copa Assomasul de futebol terá este ano premiação de R$ 12 mil para a equipe campeã; R$ 8 mil para o segundo lugar; R$ 6 mil para o terceiro e R$ 2,5 mil para quarto, além de troféus e medalhas. O artilheiro e o goleiro menos vazado terão R$ 750,00 cada, além de medalhas.

O evento esportivo está sendo patrocinado este ano pelo governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Esporte e Lazer de Mato Grosso do Sul), Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul) e Confaz-M/MS (Conselho dos Secretários Municipais de Receita, Fazenda e Finanças de Mato Grosso do Sul).

A Copa Assomasul é um evento esportivo tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade com a participação de funcionários das prefeituras, Câmaras de Vereadores e secretários municipais, além de alguns prefeitos.

Em 2015, Maracaju conquistou pela quarta vez a Copa Assomasul. No ano passado, porém, o campeonato não foi realizado devido ao período eleitoral.

O ranking atual entre os campeões é o seguinte: Maracaju quatro vezes, Sidrolândia duas vezes, Iguatemi, Jardim, Corumbá, Bela Vista, Tacuru, Antônio João e Porto Murtinho uma uma vez cada.