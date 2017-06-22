Escolinha de Futebol Aquidauanense dá o ponta pé inicial no sábado

A Escolinha de Futebol Aquidauanense iniciará os treinamentos no sábado (24), a partir das 7h30 no Estádio Municipal de Aquidauana, o Noroeste. O projeto é uma realização da diretoria do Aquidauanense e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes – FEMA.

As serão gratuitas e poderão participar atletas no sexo masculino, com idade de 7 a 17 anos nos períodos matutino e vespertino. As inscrições estão acontecendo na Fundação de Esportes – FEMA, até o dia 23 de junho, no período matutino das 7h30 às 12h.