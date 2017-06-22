Escolinha de Futebol Aquidauanense dá o ponta pé inicial no sábado

Esportes
A Escolinha de Futebol Aquidauanense iniciará os treinamentos no sábado (24), a partir das 7h30 no Estádio Municipal de Aquidauana, o Noroeste. O projeto é uma realização da diretoria do Aquidauanense e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes – FEMA.
As serão gratuitas e poderão participar atletas no sexo masculino, com idade de 7 a 17 anos nos períodos matutino e vespertino. As inscrições estão acontecendo na Fundação de Esportes – FEMA, até o dia 23 de junho, no período matutino das 7h30 às 12h.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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