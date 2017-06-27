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Copa Morena

Confira os confrontos da 3ª fase da Copa Morena de futsal 2017

Rodada do último fim de semana define últimos oito classificados à fase de mata-mata

Luiz Guido Junior

Publicado em 27/06/2017 às 07:32

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A rodada do fim de semana definiu os últimos classificados e os confrontos da 3ª fase da Copa Morena de futsal. A bola rolou nas sedes de Dourados, Nova Andradina, Miranda e Guia Lopes da Laguna. Na sexta-feira, em Dourados, o Dois de Maio eliminou o Bandeirantes por 3 a 2, enquanto que os donos da casa do DMG venceram o Rio Verde por 2 a 1. Em Nova Andradina, os anfitriões avançaram ao despachar Bataguassu por 4 a 3, enquanto que pelo mesmo placar o Independente passou pela AAVV.

No sábado, em Miranda, só empates entre Amigos Futsal e Corumbá Futsal, e CFC Funec e AABB Miranda. Mandantes avançaram à terceira fase pelo critério de melhor campanha. Já em Guia Lopes da Laguna, o Vó Maria eliminou o AABB Aquidauana por 3 a 0, enquanto que Jardim bateu Global por 4 a 3.

VEJA TABELA DA COPA MORENA DE FUTSAL 2017

Na terceira fase, em caso de empate no tempo normal, a vaga será decidida nos tiros livres da marca do pênalti. O time que sedia a fase faz o segundo jogo da rodada. Os jogos serão disputados nos dias 30 de junho e 1º de julho.

Em sua 39ª edição, a Copa Morena dá aos quatro melhores colocados uma vaga na divisão especial do Campeonato Estadual de futsal. Este torneio é o principal caminho para os clubes de Mato Grosso do Sul chegarem ao cenário nacional, como Taça Brasil de futsal, Liga Centro-Oeste e Campeonato Brasileiro.

Confira os confrontos da 3ª fase

30 de junho (sexta-feira) – Paranaíba

Jogo 18: 19h30 - DOIS IRMÃOS DO BURITI (VENCEDOR JOGO 2) X TABUADO FS (VENCEDOR JOGO 4)

Jogo 17: 20h00 - SONORA (VENCEDOR JOGO 1) X PARANAÍBA (VENCEDOR JOGO 3)
30 de junho (sexta-feira) – Dourados

Jogo 19: 19h30 - AUDAX (VENCEDOR JOGO 5) X SALESIANOS (VENCEDOR JOGO 7)

Jogo 20: 20h - SETE QUEDAS (VENCEDOR JOGO 6) X CAD (VENCEDOR JOGO 8)

1º de julho (sábado) – Dourados

Jogo 22: 19h30 - DOIS DE MAIO (VENCEDOR JOGO 10) X INDEPENDENTE (VENCEDOR JOGO 12)

Jogo 21: 20h - NOVA ANDRADINA (VENCEDOR JOGO 11) X DMG (VENCEDOR JOGO 9)

1º de julho (sábado) – Miranda

Jogo 24: 19h30 - JARDIM (VENCEDOR JOGO 15) X CFC FUNEC (VENCEDOR JOGO 13)

Jogo 23: 20h - AMIGOS FUTSAL (VENCEDOR JOGO 14) X VÓ MARIA (VENCEDOR JOGO 16)

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