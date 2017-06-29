Com 73 duplas e vice-campeão brasileiro, começa nesta sexta estadual de beach tennis

Terá início amanhã (30), em Campo Grande, a 3ª etapa do Circuito Sul-mato-grossense de Beach Tennis. A competição vai reunir 73 duplas disputando seis categorias: duplas femininas, masculinas e mistas, níveis Pró/A, B e C.

A novidade será a premiação em dinheiro para todas as duplas mistas no valor de R$ 600. De acordo com o diretor-técnico da Federação de Beach Tennis de Mato Grosso do Sul, a ideia é premiar a dupla mista para contemplar tanto homens quanto mulheres. “Como ainda não temos um valor alto para premiar todas as categorias, optamos pela dupla mista para não haver distinção entre os atletas”, revela o diretor.

A competição vale pontos para o ranking estadual da modalidade e terá a participação de destaques nacionais da modalidade como Jailson Paz, melhor sul-mato-grossense no ranking da Confederação Brasileira de Tênis e vice-campeão brasileiro, torneio realizado no último final de semana em Fortaleza no Ceará. Outro destaque é a atleta Eva Regina, que está entre as dez primeiras do ranking nacional na categoria A.

Outros destaques da modalidade na disputa do estadual são Rosinaldo Ferreira, Raissa Caroline, Sarah Passarinho, Leonardo Martins, Matheus Medeiros, Filipe Edgardo entre outros. A etapa será a terceira das seis programadas para 2017 e a categoria com a maior número de inscrições é a C destinada a atletas iniciantes que reuniu cerca de 30 duplas, resultado do trabalho nas escolas, clubes, praças e parques a cidade.

A competição começa na sexta-feira, a partir das 17h30 na praça esportiva Belmar Fidalgo e segue no sábado e domingo a partir das 7h30 no Talent Soccer, estádio do Cene, no Jardim Los Angeles e tem apoio da prefeitura de Campo Grande e Fundação Municipal do Esporte.