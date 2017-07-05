Delegação de Aquidauana embarca na sexta para disputar o JEMS

A Delegação que representará Aquidauana nos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul – JEMS embarcam sexta-feira (7). Três escolas vão representar a cidade nesta etapa do JEMS que segue até o dia 14 de julho, na Capital. Depois do basquete e do vôlei, é a vez dos atletas do handebol e do futsal entrarem em quadra para a disputa.

A Escola Estadual Prof.ª Dóris Mendes Trindade enviará sua equipe de handebol feminino, treinada pelo professor responsável Cristio Duarte.

A Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca participará dos jogos com as equipes de handebol masculino e futsal feminino, com professores Thiago Pinheiro e Jessica Arruda.

Já o Instituto Educacional Falcão mandará a equipe de futsal masculino, sob a responsabilidade técnica do professor Adilson dos Santos. O chefe de delegação é professor Alfredinho de Oliveira Junior. As jogadoras do vôlei do Falcão conquistaram a medalha de bronze na etapa de Paranaíba, disputada entre os dias 22 e 28 de junho.

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, por meio da Fundação de Esportes – FEMA, divulgou nota oficial desejando boa sorte a todos os participantes.

Os JEMS reúnem alunos-atletas com idade entre 12 e 14 anos para disputas em 13 modalidades: atletismo, basquete, badminton, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, luta olímpica, judô, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez. A primeira etapa será Basquete e Voleibol; a segunda Futsal e Handebol e a terceira modalidade individuais.