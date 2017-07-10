Atletas garantem os lugares mais altos no pódio em Fátima do Sul

Os atletas da AAAC disputaram ontem (9) as provas do 1° GP Márcio Amaral, em Fátima do Sul etapa valida pelo ranking estadual de Speed 2017.

A AAAC comemora o ótimo desempenho em várias categorias.

Na categoria Juvenil, Luiz Amym fez o 2° lugar. Já Henrique Maldonado assegurou o 3° lugar.

De acordo as informações divulgadas pela AAAC, com esses resultados, Amym está em 2° lugar na classificação geral e Maldonado em 3°.

Na categoria Master C2, Mazola terminou em 4° lugar e na classificação geral também está em 4° lugar.

Segundo a associação, na categoria Open, Marcio Bonaldi ficou em 1° lugar na Etapa e está em 7° na classificação geral. Roberto Ponce terminou em 3° a etapa na categoria Elite e está liderando o ranking na categoria.

Na classificação geral por equipes a AAAC está em 6° lugar.

Sobre a prova, foi realizada em circuito fechado de 3.000 metros cada volta. "Circuito muito duro com subidas e falsos planos aonde se exigiu muito de cada competidor", divulgou Marcio Bonaldi.

A próxima etapa será em agosto em Campo Grande, com a disputa do GP Cidade Morena.