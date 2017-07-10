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Atletas garantem os lugares mais altos no pódio em Fátima do Sul

Flavio Brito

Publicado em 10/07/2017 às 13:10

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Os atletas da AAAC   disputaram ontem (9) as provas do 1° GP Márcio Amaral, em Fátima do Sul etapa valida pelo ranking estadual de Speed 2017.
A AAAC comemora o ótimo desempenho em várias categorias.
 
Na categoria Juvenil, Luiz Amym fez o 2° lugar. Já Henrique Maldonado assegurou o 3° lugar. 
 
De acordo as informações divulgadas pela AAAC, com esses resultados, Amym está em 2° lugar na classificação geral e Maldonado em 3°.
 
Na categoria Master C2,  Mazola terminou em 4° lugar e na classificação geral também está em 4° lugar.
 
Segundo a associação, na categoria Open,  Marcio Bonaldi ficou em 1° lugar na Etapa e está em 7° na classificação geral. Roberto Ponce terminou em 3° a etapa na categoria Elite e está liderando o ranking na categoria.
 
Na classificação geral por equipes a AAAC está em 6° lugar.
 
Sobre a prova, foi realizada em circuito fechado de 3.000 metros cada volta. "Circuito muito duro com subidas e falsos planos aonde se exigiu muito de cada competidor", divulgou Marcio Bonaldi.
 
A próxima etapa será em agosto em Campo Grande, com a disputa do GP Cidade Morena.

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