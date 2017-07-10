Santos anuncia contratação do atacante Nilmar até o fim de 2018

Nilmar é, oficialmente, o novo reforço do Santos. O atacante foi anunciado na manhã desta segunda-feira. Ele chega para contrato até o fim de 2018, com salários de R$ 200 mil e bônus por produtividade.

– Estou muito feliz com a minha chegada em um clube que tem muita história. É uma oportunidade e um novo desafio na minha carreira e espero poder honrar essa camisa como sempre honrei a dos clubes que passei. Com muito empenho e dedicação, espero o mais rápido possível estar em campo, porque é ali que vou mostrar meu potencial e levar o Santos onde ele sempre esteve, que é na briga por todos os títulos que disputar – diz o atacante.

Sem jogar desde maio de 2016 pelo seu antigo clube, o Al Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, o jogador passará por uma intertemporada no Peixe e a estreia pode demorar até dois meses.

A comissão técnica comandará trabalhos físicos e técnicos para o jogador de 32 anos (completa 33 no próximo dia 14) retomar as suas condições ideais. O planejamento é não ter pressa para colocar Nilmar à disposição de Levir Culpi.

– Fiz todos os exames, clinicamente estou em perfeitas condições. Fisicamente vou precisar de um tempo para estar em alto nível. Não adianta eu querer queimar etapas, tenho que estar bem para ajudar o Santos. Mas temos profissionais capacitados no clube e o trabalho está sendo bem feito. Espero estar o mais rápido possível dentro de campo – completou o reforço santista.

A ideia é evitar queimar etapas, com um jogador que, historicamente, tem problemas graves de contusões nos joelhos (ele já operou os dois). O departamento médico fez várias análises desde a última segunda-feira. O relatório, porém, acabou sendo favorável à contratação.

Internamente, usa-se o exemplo de Ricardo Oliveira, que chegou ao Alvinegro em janeiro de 2015 sob circunstâncias similares – vinha de período de inatividade no futebol árabe pelo Al Wasl, outro clube dos Emirados Árabes. No caso do Pastor, no entanto, ele rapidamente se readaptou ao futebol brasileiro e acabou sendo artilheiro na campanha do título paulista daquele ano.

Namoro antigo

O Santos esteve perto de contratar Nilmar outras vezes nos últimos anos. O atacante foi procurado pelo Peixe em 2006, 2013 e 2015. Em janeiro de 2017, o jogador havia sido oferecido, mas a negociação não avançou.

O Peixe preferiu esperar até esse mês, quando o atacante ficou livre do vínculo com o Al Nasr, para encaminhar a contratação. A ideia era não ter custos além dos salários.