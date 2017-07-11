Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:05

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Definidos os seis melhores times masculinos de handebol que disputam o Jems

Flavio Brito

Publicado em 11/07/2017 às 08:38

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Jardim, Campo Grande (EM Professor Múcio Teixeira Junior), Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Campo Grande (EM Professor Licurgo de Oliveira Bastos) são as equipes masculinas de handebol que continuam na briga pelo título dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). Os classificados foram conhecidos nesta segunda-feira (10).

Atual campeão, Jardim terminou invicto a classificatória, na chave A e espera o vencedor do confronto entre Ponta Porã e Corumbá para jogar a semifinal. O time da fronteira com o Paraguai ficou em segundo no grupo no B e o da fronteira com a Bolívia foi o segundo do grupo C.

A equipe da capital, da Mucio Teixeira foi a primeira da chave B e joga contra o ganhador da partida entre Dourados e Campo Grande (Licurgo Bastos). O time do interior foi o segundo do grupo A e o da Capital o primeiro do grupo C.

Os dois jogos válidos pelas quartas-de-final estão marcados para hoje (11), no ginásio do Rádio Clube.

Feminino

No feminino, as campeãs brasileiras da segunda divisão, da EM Professor Múcio Teixeira Junior lideram a competição por pontos corridos com nove pontos em três jogos. Outras sete equipes estão na disputa. Três empatadas com sete pontos: Dourados, Aquidauana e Campo Grande (EM Doutor Eduardo Olímpio Machado).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo