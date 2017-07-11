Definidos os seis melhores times masculinos de handebol que disputam o Jems

Esportes
Jardim, Campo Grande (EM Professor Múcio Teixeira Junior), Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Campo Grande (EM Professor Licurgo de Oliveira Bastos) são as equipes masculinas de handebol que continuam na briga pelo título dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). Os classificados foram conhecidos nesta segunda-feira (10).
Atual campeão, Jardim terminou invicto a classificatória, na chave A e espera o vencedor do confronto entre Ponta Porã e Corumbá para jogar a semifinal. O time da fronteira com o Paraguai ficou em segundo no grupo no B e o da fronteira com a Bolívia foi o segundo do grupo C.
A equipe da capital, da Mucio Teixeira foi a primeira da chave B e joga contra o ganhador da partida entre Dourados e Campo Grande (Licurgo Bastos). O time do interior foi o segundo do grupo A e o da Capital o primeiro do grupo C.
Os dois jogos válidos pelas quartas-de-final estão marcados para hoje (11), no ginásio do Rádio Clube.
Feminino
No feminino, as campeãs brasileiras da segunda divisão, da EM Professor Múcio Teixeira Junior lideram a competição por pontos corridos com nove pontos em três jogos. Outras sete equipes estão na disputa. Três empatadas com sete pontos: Dourados, Aquidauana e Campo Grande (EM Doutor Eduardo Olímpio Machado).
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