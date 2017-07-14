Inscrição para a “7ª Corrida Saúde Cassems-Noturna” tem datas alteradas

Esportes
Nesta edição, mais uma vez a Corrida Saúde Cassems abraça as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
As inscrições para a “7ª Corrida Saúde Cassems-Noturna”, que começariam na próxima segunda-feira (17), foram adiadas e, agora, o prazo para se inscrever na prova é do dia 21 de julho e vão até 03 de setembro. A sétima edição da “Corrida Saúde Cassems”, que acontece no dia 21 de outubro, será a primeira realizada no período noturno. Além de inspirar hábitos saudáveis, a prova busca também promove a solidariedade, pois, a inscrição para a prova inclui a doação de alimentos não perecíveis que serão entregues a entidades filantrópicas.
Os interessados devem fazer as inscrições pelo site www.cassems.com.br/corridasaude, ou pessoalmente nas lojas Anita de Campo Grande (Avenida Mato Grosso, 2953 e 14 de Julho, 2013), e de Dourados (Avenida Marcelino Pires, 3600). Para beneficiário da Caixa dos Servidores, o valor da inscrição é R$ 30,00, mais dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal. Já para o não beneficiário, o valor é R$ 60,00, mais dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal. A entrega dos kits acontece no dia 20 de outubro, das 8h às 20h, no ambulatório da sede da Cassems em Campo Grande.
Nesta edição, mais uma vez a Corrida Saúde Cassems abraça as campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, ao erguer as bandeiras de luta contra o câncer de mama, o câncer de próstata, e contra todos os tipos de câncer que acometem homens e mulheres em todo o mundo.
Outubro Rosa e Novembro Azul
Outubro Rosa é um movimento internacional que acontece todos os anos e tem como objetivo principal combater o câncer de mama e outros tipos de câncer que atingem as mulheres. A campanha Outubro Rosa faz um alerta à sociedade feminina para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer. O laço rosa é o símbolo do movimento e foi lançado pela primeira vez na década de 20, quando a fundação Susan G. Komen for the Cure distribuiu vários laços cor-de-rosa aos participantes da primeira Corrida pela Cura, que aconteceu na cidade de Nova York. Desde então, o laço rosa simboliza a luta contra o câncer de mama, e o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Mama é celebrado em 19 de outubro.
Já o Novembro Azul é uma campanha de conscientização direcionada aos homens a respeito de doenças masculinas, com destaque para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Vale lembrar que o câncer de próstata é mais incidente do que o câncer de mama, porque a maioria dos homens ainda se mostra bastante resistente quando o assunto é cuidar da saúde. A campanha Novembro Azul busca promover uma mudança de comportamento em relação à ida do homem ao urologista e à realização do exame de toque. O dia 17 de novembro foi instituído como o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata.
Serviço
A 7ª Corrida Saúde Cassems-Noturna acontece no dia 21 de outubro e os interessados devem fazer as inscrições pelo site www.cassems.com.br/corridasaude, ou pessoalmente nas lojas Anita de Campo Grande (Avenida Mato Grosso, 2953 e 14 de Julho, 2013), e de Dourados (Avenida Marcelino Pires, 3600), entre os dias 21 de julho e 01 de setembro. Para beneficiário da Caixa dos Servidores, o valor da inscrição é R$ 30,00, mais dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal. Já para o não beneficiário, o valor é R$ 60,00, mais dois quilos de alimentos não perecíveis, exceto sal. A entrega dos kits acontece no dia 20 de outubro, das 8h às 20h, no ambulatório da sede da Cassems em Campo Grande, que fica na Rua Antônio Maria Coelho, 6065.
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