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Esportes

Campeonato destinado às motos nacionais em MS realizou primeira etapa

Flavio Brito

Publicado em 15/07/2017 às 08:22

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Jardim recebeu a abertura do Estadual de Motocross para motos nacionais de Mato Grosso do Sul nos dias 8 e 9 de julho. A etapa, organizada por Joelson Vargas e Admilson Pereira da Rosa, reativou o local da pista que sediou várias provas nas décadas de 1980 e 90.

De acordo as informações divulgadas pelo site Moto X, o circuito foi construído levando em conta as limitações dos modelos nacionais, mas foram inseridas categorias extras com motos importadas. A categoria Força Livre Nacional foi vencida por Fernando Matos, em bateria que contou com mais de 20 participantes. Outro destaque do domingo (9) foi a vitória de Diego Pick, sobrinho do saudoso Jacques Pick, um dos grandes nomes do motocross sul-mato-grossense. A família venceu também a classe Mini Motos Mirim, com Dieguinho Pick, a bordo de uma KTM 65. 

Já nas categorias com motos importadas o dia foi de Emerson Batista que faturou a Força Livre e a Sênior. A próxima etapa está programada para dia 27 de agosto em Rochedo.

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