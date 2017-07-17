MS é vice-campeão brasileiro de luta de braço em Campinas

A seleção sul-mato-grossense de Luta de Braço que participou do 16º Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Luta de Braço terminou a competição no segundo lugar geral. A conquista foi comemorada pela equipe que abocanhou 75 medalhas: 35 de ouro, 24 de prata e 16 de bronze.

As lutas nas classes sênior, máster 1 e sub-21, no masculino e no feminino, foram realizadas no dia 15 de julho, em Campinas (SP). O resultado é superior ao atingido na competição anterior, disputada no mesmo local, no mês de junho, e foi obtido graças ao apoio da Fundesporte. Na ocasião, Mato Grosso do Sul tinha terminado em terceiro lugar geral.



“Nós só temos a agradecer à Fundesporte porque sem o apoio com o transporte não conseguiríamos chegar ao pódio. Estamos melhorando nossos resultados porque estamos disputando mais campeonatos e nossos atletas estão mais motivados. Isso é graças à parceira com a Fundesporte e o Governo do Estado”, disse o presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Luta de Braço, Eduardo Ferreira.