São Gabriel sedia 4ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross

A cidade de São Gabriel do Oeste sedia neste fim de semana a 4ª etapa do Campeonato Estadual de Motocross. As disputas acontecem na pista do Sindicato Rural do município. A direção da prova estima um público superior a três mil pessoas. Os treinos livrem acontecem a partir das 13h no sábado (22). Já as corridas serão realizadas no mesmo horário, no domingo.

É esperada a participação de pilotos das cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, Maracaju, Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Camapuã, Cassilândia e Chapadão do Sul, entre outros municípios do Estado, além do Paraguai.

Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, cerca de 90 pilotos vão disputar nas categorias Mx1, Mx2, Mx3, Mx4, Mx5, Mx Nacional, Mx Junior, Mx Iniciante, 50 cc e 65 cc. “A disputa promete ser bastante acirrada devido ao alto nível dos participantes. São competidores capacitados. Muitos deles já foram campeões em suas modalidades”, disse o presidente.

Ainda conforme André Azambuja, já estão confirmadas no calendário deste ano do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul corridas também nas cidades de Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Sonora e Ponta Porã. “Estamos acertando os últimos detalhes para confirmar disputas em mais dois municípios. Já estamos na fase final de conversação com os prefeitos”, disse o presidente.

A entrada é de graça. A abertura oficial do Campeonato Estadual de Motocross de Mato Grosso do Sul aconteceu no dia 12 de março, na cidade de Maracaju, no Motódromo Osmar Ferreira.