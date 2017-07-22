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Futebol

Com 4 times brigando por 2 vagas, Estadual Sub-19 acaba domingo

O União/ABC, de Campo Grande, é o único que não tem chances de classificação

Renan Nucci

Publicado em 22/07/2017 às 08:22

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Dois jogos encerram neste domingo(23) o Campeonato Estadual Sub-19 de Futebol. Após nove rodadas, apenas o União/ABC não tem chances de classificação para a Copa São Paulo de 2018. Corumbaense, Operário e Comercial, entram em campo pensando em classificação e título. O Urso não jogo mas sonha com a classificação.


O Operário encara o Corumbaense no Morenão enquanto o eliminado União pega o Comercial no Olho do Furacão. Os dois jogos acontecem às 15h. O Corumbaense tem 13 pontos contra 11 do Urso, 10 de Operário e Comercial enquanto o União/ABC tem 07.


Matemática para classificação


O empate dá o título e a classificação ao Corumbaense e classifica Operário se o Comercial perder. O Operário se classifica vencendo por dois gols ou mais de diferença independente do jogo do Comercial.
O Comercial se classifica com um empate se o Operário perder ou com uma vitória simples desde que o Operário não vença.Se o Operário vencer, o Comercial precisará vencer por saldo superior a um gol de uma vitória do Operário. Já o Urso se classifica se Operário e Comercial perderem.


Matemática para o título


Quanto a título, o Corumbaense será campeão com um empate. Já o Operário, levantará o caneco se vencer por dois gols de diferença e o Comercial não vencer ou vencer por no máximo um gol. 


Já o Comercial será campeão se o Operário vencer o Corumbaense por dois gols de diferença e ele vencer o União por três gols de diferença. O Urso não tem mais chances de título. O campeão e o vice garantem classificação para a Copa São Paulo.


Arbitragem


O União encara o Comercial com arbitragem de Everton Moreira Prates que será auxiliado por Bruno de Andrade Martins e Michelli Brito de Oliveira. Rosalino Sanka será o 4º árbitro. Operário x Corumbaense terá arbitragem de Hudson Muchiutti Hernandes que será auxiliado por Antonio Donizetti Leite Rodrigues e Lucas da Cruz. João Bosco Echeverria será o 4º árbitro.

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