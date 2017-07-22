Oito jogos agitam Campeonato de Futebol Amador neste fim de semana

O Campeonato Funec de Futebol Amador prossegue neste fim de semana com oito jogos. Na região do Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco, Cervejaria x Amigos da Amaba e Guerreiros x Nova Geração acontecem no domingo, 23 de julho, a partir das 8h40.



Na regional do Primavera, os confrontos também acontecem no domingo. O Gávea enfrenta o América, enquanto o Primavera encara o Independente. Pelo Cravo Vermelho, Santa Catarina e Santa Lúcia jogam no sábado, 22, às 15 horas.



Já no domingo pela manhã se enfrentam 1º de Abril e Sete de Setembro. Na zona rural, as duas partidas serão no domingo. Bolivar e Taquaral jogam às 9h30. Em seguida é a vez do Atlético encarar o Carmo de La Fronteira.



