Oito jogos agitam Campeonato de Futebol Amador neste fim de semana

Corumbá
Partidas tê início a partir das 8h40
O Campeonato Funec de Futebol Amador prossegue neste fim de semana com oito jogos. Na região do Centro Esportivo do Bairro Dom Bosco, Cervejaria x Amigos da Amaba e Guerreiros x Nova Geração acontecem no domingo, 23 de julho, a partir das 8h40.
Na regional do Primavera, os confrontos também acontecem no domingo. O Gávea enfrenta o América, enquanto o Primavera encara o Independente. Pelo Cravo Vermelho, Santa Catarina e Santa Lúcia jogam no sábado, 22, às 15 horas.
Já no domingo pela manhã se enfrentam 1º de Abril e Sete de Setembro. Na zona rural, as duas partidas serão no domingo. Bolivar e Taquaral jogam às 9h30. Em seguida é a vez do Atlético encarar o Carmo de La Fronteira.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS