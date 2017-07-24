Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:08

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Corumbaense atropela Operário e conquista o Estadual Sub-19

Rhobson ADM

Publicado em 24/07/2017 às 09:55

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Dois jogos encerraram na tarde deste domingo (23) o Estadual Sub-19. No Morenão, o Corumbaense jogava pelo empate contra o Operário para ser campeão mas não tomou conhecimento e venceu 3 a 0.

Jonatan, marcando duas vezes, e Rafinha marcaram os gols do campeão Estadual ainda na etapa inicial. O Corumbaense terminou a competição com 16 pontos em oito jogos. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

É a primeira vez que o carijó da avenida conquista o título e pela 1ª vez na história, um clube é campeão Estadual da Série A e do Sub-19.

O vice-campeonato ficou com o Comercial que no Olho do Furacão venceu o União/ABC por 1 a 0. Ewerton marcou o gol da classificação colorada para a Copa São Paulo.

Corumbaense e Comercial serão os representantes do estado na Copa São Paulo. O Corumbaense participará pela primeira vez, já o Comercial disputou a competição pela última vez em 2015.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo