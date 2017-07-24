Corumbaense atropela Operário e conquista o Estadual Sub-19

Dois jogos encerraram na tarde deste domingo (23) o Estadual Sub-19. No Morenão, o Corumbaense jogava pelo empate contra o Operário para ser campeão mas não tomou conhecimento e venceu 3 a 0.

Jonatan, marcando duas vezes, e Rafinha marcaram os gols do campeão Estadual ainda na etapa inicial. O Corumbaense terminou a competição com 16 pontos em oito jogos. Foram cinco vitórias, um empate e duas derrotas.

É a primeira vez que o carijó da avenida conquista o título e pela 1ª vez na história, um clube é campeão Estadual da Série A e do Sub-19.

O vice-campeonato ficou com o Comercial que no Olho do Furacão venceu o União/ABC por 1 a 0. Ewerton marcou o gol da classificação colorada para a Copa São Paulo.

Corumbaense e Comercial serão os representantes do estado na Copa São Paulo. O Corumbaense participará pela primeira vez, já o Comercial disputou a competição pela última vez em 2015.