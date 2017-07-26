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Ciclismo

Kits do 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike começam a ser entregues hoje

Prova será realizada no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, e contará com atletas de renome nacional

Flavio Brito

Publicado em 26/07/2017 às 10:41

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Os kits dos 920 atletas inscritos na 3ª edição do Desafio Piraputanga de Mountain Bike, que ocorre no domingo (30) começam a ser entregues hoje (26), em Campo Grande. A 3ª edição da prova será realizada no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, e contará com atletas de renome nacional, entre eles, o campeão brasileiro sub 30, Lúcio Otávio e José Gabriel, atleta da seleção brasileira, medalha de prata sub 23 no Pan-Americano de mountain bike, ambos de Minas Gerais, além de ciclistas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e do Paraguai.

O primeiro dia de entrega será realizado na loja Ciclo Reis, parceira do evento, que fica na Avenida das Bandeiras, 79, esquina com a Rua Calógeras, das 10h às 18h. No sábado (29), os kits serão entregues na Arena Desafio de Mountain Bike, na Praça Central de Piraputanga, das 10h às 20h.

Cada participante terá direito a uma sacola com o kit do atleta, contendo chip de controle; 1 camisa de ciclismo; 1 squezze; seguro durante o evento; medalha para quem concluir a prova; pulseira e placa de identificação; frutas e hidratação; brindes dos patrocinadores e o guia do atleta.

Para retirar o kit, o atleta deverá apresentar um documento com foto, além do TERMO DE RESPONSABILIDADE, preenchido e assinado. O kit também poderá ser retirado por terceiros. Neste caso, será obrigatória a apresentação da cópia de identidade do atleta inscrito e uma autorização assinada pelo mesmo.  “Os documentos exigidos para retirar os kits são para garantir a segurança dos participantes no dia do evento”, explica Gleice Carpi, integrante da Atitude Aventuras & Desafios, equipe organizadora do evento.

Acesse o link para baixar os termos de responsabilidade: 
http://www.atitudeaventuras.com.br/arquivos/termo_piraputanga_2017.pdf

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