Beach Tennis do Bem agita fim de semana esportivo em Campo Grande

A Torneio do Bem de Beach Tennis organizado pelo atleta e professor Filipe Edgardo, da União Beach Tennis – UBT ocorre neste sábado (29) e domingo (30) em Campo Grande. De acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa, o objetivo é arrecadar alimentos e agasalhos para doar a Clínica das Almas, que auxilia o tratamento de dependentes de drogas.

A ideia surgiu dos próprios atletas, alunos de Filipe, para ajudar o projeto que tira adolescentes e jovens das drogas. “Eles falaram comigo, eu comprei a ideia e tive apoio da Federação de Beach Tennis e da Funesp com a cedência das quadras, alguns amigos e os próprios alunos me ajudaram com o material para o torneio”, revela Filipe.

A disputa, que já ultrapassou os cinquenta inscritos, será entre duplas femininas, masculinas e mistas iniciantes e open. Os jogos acontecem no sábado, das 8h às 18h e no domingo, das 8h às 13h na praça esportiva Elias Gadia, no bairro Taveirópolis. Informações pelo telefone 99258 3345