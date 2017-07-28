Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:09

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Desafio de Piraputanga vai reunir cerca de 2 mil pessoas e movimentar comércio

Evento é promovido pela empresa Atitude Aventuras & Desafios e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo

Flavio Brito

Publicado em 28/07/2017 às 07:19

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No domingo (30), o distrito de Piraputanga, em Aquidauana, sediará pela terceira vez uma das maiores provas de ciclismo de Mato Grosso do Sul: o Desafio Piraputanga de Mountain Bike. A expectativa é de que 2 mil pessoas, entre competidores e expectadores, participem do evento que já está incluído no calendário oficial da modalidade no estado, movimentando o setor de turismo da região.

A competição tem recorde de inscritos, 920 atletas, que disputarão dividindo-se nas categorias Pró (90 KM), Sport (44 KM) ou Turimos (20 KM). Essa prova já foi incluída no calendário da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo.  O evento está prometendo movimentar o distrito, conhecido pela tranquilidade, por suas belezas naturais e pela hospitalidade de seus moradores. 

Durante a prova, o percurso dos atletas contará estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio e córregos entre os distritos de Camisão, Piraputanga e as Furnas dos Baianos I e II. Na região predomina planícies e planaltos, é cercada de vegetação típica de cerrado, morros e montanhas, com o Rio Aquidauana cortando toda a paisagem e dando um visual maravilhoso. 

O 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike é promovido pela empresa Atitude Aventuras & Desafios e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo. 

“Acreditamos no potencial turístico da nossa cidade e eventos como este agregam valor ao turismo esportivo e de aventura. Receberemos mais de 2000 pessoas para essa competição, entre atletas e acompanhantes. Para isso, estamos mobilizando a comunidade e empresários para se prepararem para recepcionar e atender esses turistas, pois o evento irá gerar fluxo de pessoas e renda”, pontuou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact.

De acordo com dados da Fundact, a rede hoteleira já está com quase 100% da capacidade de lotação completa em reservas feitas para o final de semana do evento. Em Piraputanga, ainda há algumas áreas disponíveis para camping e algumas casas para hospedagem na modalidade cama-café.

Veja a programação 

Sábado (29)
10h às 20h - entrega de KITS
Local: Arena Desafio Piraputanga de Mtb 
Praça Central de Piraputanga - MS

Domingo (30)
06h15 às 06h45 - alinhamento para largada PRÓ 
06h45 às 07h - briefing técnico para a categoria PRÓ
07h - largada de todas as categorias do percurso PRÓ
07h30 às 08h15 - alinhamento para largada SPORT
08h15 às 08h30 - briefing técnico para a categoria SPORT
08h30 - largada de todas as categorias do percurso SPORT
08h45 às 09h15 - alinhamento para largada TURISMO
09h15 às 09h30 - briefing técnico para a categoria TURISMO
09h30 - largada do percurso TURISMO
15h - encerramento de cronometragem SPORT e PRÓ
15h - horário previsto para início da premiação

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo