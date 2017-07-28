Desafio de Piraputanga vai reunir cerca de 2 mil pessoas e movimentar comércio

No domingo (30), o distrito de Piraputanga, em Aquidauana, sediará pela terceira vez uma das maiores provas de ciclismo de Mato Grosso do Sul: o Desafio Piraputanga de Mountain Bike. A expectativa é de que 2 mil pessoas, entre competidores e expectadores, participem do evento que já está incluído no calendário oficial da modalidade no estado, movimentando o setor de turismo da região.

A competição tem recorde de inscritos, 920 atletas, que disputarão dividindo-se nas categorias Pró (90 KM), Sport (44 KM) ou Turimos (20 KM). Essa prova já foi incluída no calendário da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo. O evento está prometendo movimentar o distrito, conhecido pela tranquilidade, por suas belezas naturais e pela hospitalidade de seus moradores.

Durante a prova, o percurso dos atletas contará estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio e córregos entre os distritos de Camisão, Piraputanga e as Furnas dos Baianos I e II. Na região predomina planícies e planaltos, é cercada de vegetação típica de cerrado, morros e montanhas, com o Rio Aquidauana cortando toda a paisagem e dando um visual maravilhoso.

O 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike é promovido pela empresa Atitude Aventuras & Desafios e tem o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação de Cultura e Turismo.

“Acreditamos no potencial turístico da nossa cidade e eventos como este agregam valor ao turismo esportivo e de aventura. Receberemos mais de 2000 pessoas para essa competição, entre atletas e acompanhantes. Para isso, estamos mobilizando a comunidade e empresários para se prepararem para recepcionar e atender esses turistas, pois o evento irá gerar fluxo de pessoas e renda”, pontuou Humberto Torres, diretor-presidente da Fundact.

De acordo com dados da Fundact, a rede hoteleira já está com quase 100% da capacidade de lotação completa em reservas feitas para o final de semana do evento. Em Piraputanga, ainda há algumas áreas disponíveis para camping e algumas casas para hospedagem na modalidade cama-café.

Veja a programação

Sábado (29)

10h às 20h - entrega de KITS

Local: Arena Desafio Piraputanga de Mtb

Praça Central de Piraputanga - MS

Domingo (30)

06h15 às 06h45 - alinhamento para largada PRÓ

06h45 às 07h - briefing técnico para a categoria PRÓ

07h - largada de todas as categorias do percurso PRÓ

07h30 às 08h15 - alinhamento para largada SPORT

08h15 às 08h30 - briefing técnico para a categoria SPORT

08h30 - largada de todas as categorias do percurso SPORT

08h45 às 09h15 - alinhamento para largada TURISMO

09h15 às 09h30 - briefing técnico para a categoria TURISMO

09h30 - largada do percurso TURISMO

15h - encerramento de cronometragem SPORT e PRÓ

15h - horário previsto para início da premiação