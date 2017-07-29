Movimentação em Piraputanga começa às 6 horas para desafio

Moutain Bike
Evento deve reunir 2.500 pessoas no distrito de Aquidauana
Acontece amanhã, pelo terceiro ano consecutivo, o Desafio Piraputanga de Mountain Bike, que acontece no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. De acordo com a organização, a movimentação tem início às 06h15 da manhã, para alinhamento dos competidores, por isso, quem não quiser perder nenhum detalhe da prova ciclística, terá que acordar cedo.
De acordo com a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, 2.500 pessoas devem comparecer para prestigiar o evento. Toda a estrutura de sonorização, limpeza, tendas para a praça de alimentação e o Posto de Informações Turísticas (PIT) está sendo disponibilizado em forma de apoio ao evento pela Prefeitura de Aquidauana.
Prova
A 3ª edição da prova contará com atletas de renome nacional, entre eles, o campeão brasileiro sub 30, Lúcio Otávio e José Gabriel, atleta da seleção brasileira, medalha de prata sub 23 no Pan-Americano de mountain bike, ambos de Minas Gerais, além de ciclistas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e do Paraguai.
Neste ano estão inscritos 920 atletas. Os participantes disputarão o desafio em três categorias: PRÓ (85 KM), SPORT (52 KM) e TURISMO (20 KM), percorrendo estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II .
Programação
- 06h15 às 06h45 - alinhamento para largada PRÓ;
- 06h45 às 07h00 - briefing técnico para a categoria PRÓ;
- 07h - largada de todas as categorias do percurso PRÓ;
- 07h30 às 08h15 - alinhamento para largada SPORT;
- 08h15 às 08h30 - briefing técnico para a categoria SPORT;
- 08h30 - largada de todas as categorias do percurso SPORT;
- 08h45 às 09h15 - alinhamento para largada TURISMO;
- 09h15 às 09h30 - briefing técnico para a categoria TURISMO;
- 09h30 - largada do percurso TURISMO;
- 15h - encerramento de cronometragem SPORT e PRÓ;
- 15h - horário previsto para início da premiação;
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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