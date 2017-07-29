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Moutain Bike

Movimentação em Piraputanga começa às 6 horas para desafio

Evento deve reunir 2.500 pessoas no distrito de Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 29/07/2017 às 08:17

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Acontece amanhã, pelo terceiro ano consecutivo, o Desafio Piraputanga de Mountain Bike, que acontece no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. De acordo com a organização, a movimentação tem início às 06h15 da manhã, para alinhamento dos competidores, por isso, quem não quiser perder nenhum detalhe da prova ciclística, terá que acordar cedo.

 

De acordo com a Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, 2.500 pessoas devem comparecer para prestigiar o evento.  Toda a estrutura de sonorização, limpeza, tendas para a praça de alimentação e o Posto de Informações Turísticas (PIT) está sendo disponibilizado em forma de apoio ao evento pela Prefeitura de Aquidauana.


Prova


A 3ª edição da prova contará com atletas de renome nacional, entre eles, o campeão brasileiro sub 30, Lúcio Otávio e José Gabriel, atleta da seleção brasileira, medalha de prata sub 23 no Pan-Americano de mountain bike, ambos de Minas Gerais, além de ciclistas do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e do Paraguai.


Neste ano estão inscritos 920 atletas. Os participantes disputarão o desafio em três categorias: PRÓ (85 KM), SPORT (52 KM) e TURISMO (20 KM), percorrendo estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II .


Programação


- 06h15 às 06h45 - alinhamento para largada PRÓ; 
- 06h45 às 07h00 - briefing técnico para a categoria PRÓ; 
- 07h - largada de todas as categorias do percurso PRÓ; 
- 07h30 às 08h15 - alinhamento para largada SPORT; 
- 08h15 às 08h30 - briefing técnico para a categoria SPORT; 
- 08h30 - largada de todas as categorias do percurso SPORT; 
- 08h45 às 09h15 - alinhamento para largada TURISMO; 
- 09h15 às 09h30 - briefing técnico para a categoria TURISMO; 
- 09h30 - largada do percurso TURISMO; 
- 15h - encerramento de cronometragem SPORT e PRÓ; 
- 15h - horário previsto para início da premiação;

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