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Esportes

Atletas de Aquidauana e Anastácio sobem ao pódio em Piraputanga

3º Desafio Mountain Bike teve Roberto Ppnce foi o campeão Master A1 no circuito Sport

Flavio Brito

Publicado em 31/07/2017 às 14:34

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Os atletas de Aquidauana e Anastácio marcaram presença no 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike e conquistaram os mais altos lugares do pódio. Roberto Ponce de Almeida, atleta da AAAC (Associação Anastaciana Aquidauanense de Ciclismo) foi o campeão da categoria Master A1 no circuito Sport, com o tempo de 1:59:28.60. Ederson da Neves foi mais um membro da AAAC que conseguiu um bom resultado, ficando na 6ª colocação na categoria Sub 30, na Sport Masculino, com o tempo de 2:21:34.63. João Jordany da Cunha, foi o 7º colocado na categoria Sub 30, no percurso Sport Masculino. 

Entre as mulheres da AAAC, Dalva Mato Figueiredo Pereira ficou na 3ª colocação na categoria Master A1, da Sport Feminino, completando a prova com o tempo de 2:47:11.16.

Aquidauana também foi representada pela equipe AMDC, indo ao pódio com Eduardo Macedo na 2ª posição da categoria Sub 30, do percurso Sport Masculino, com o tempo de 2:14:39.88. Entre as mulheres, a AMDC também levou ao pódio Telly Mara Cabral de Oliveira, na categoria Master B1, no circuito Sport Feminino, fechando a prova em 2:48:36.94. 

Edinaldo Pinto Cardoso, da equipe Aquidauana #NQSF fechou a prova da categoria Master A1 na 16ª posição, em 2:26:53.39, na Sport Masculino. Andreia Cezar de Oliveira fechou a prova na categoria Master A2, com o tempo de 2:50:19.91, no percurso Sport Feminino. 

Neste ano estão inscritos 920 atletas. Os participantes disputarão o desafio em três categorias: Pró (85 KM), Sport (52 KM) e Turismo (20 KM), percorrendo estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II. O evento organizado pela Atitude Aventuras e Desafios, teve o apoio do vereador Youssef Saliba, da Prefeitura de Aquidauana e Jamilson Name. 

Membros do Conselho Municipal de Turismo, que também era um dos apoiadores também foram recebidos para um almoço preparado pelo vereador Youssef Saliba, com as demais autoridades presentes. 

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