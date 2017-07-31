Atletas de Aquidauana e Anastácio sobem ao pódio em Piraputanga

Esportes
3º Desafio Mountain Bike teve Roberto Ppnce foi o campeão Master A1 no circuito Sport
Os atletas de Aquidauana e Anastácio marcaram presença no 3º Desafio Piraputanga de Mountain Bike e conquistaram os mais altos lugares do pódio. Roberto Ponce de Almeida, atleta da AAAC (Associação Anastaciana Aquidauanense de Ciclismo) foi o campeão da categoria Master A1 no circuito Sport, com o tempo de 1:59:28.60. Ederson da Neves foi mais um membro da AAAC que conseguiu um bom resultado, ficando na 6ª colocação na categoria Sub 30, na Sport Masculino, com o tempo de 2:21:34.63. João Jordany da Cunha, foi o 7º colocado na categoria Sub 30, no percurso Sport Masculino.
Entre as mulheres da AAAC, Dalva Mato Figueiredo Pereira ficou na 3ª colocação na categoria Master A1, da Sport Feminino, completando a prova com o tempo de 2:47:11.16.
Aquidauana também foi representada pela equipe AMDC, indo ao pódio com Eduardo Macedo na 2ª posição da categoria Sub 30, do percurso Sport Masculino, com o tempo de 2:14:39.88. Entre as mulheres, a AMDC também levou ao pódio Telly Mara Cabral de Oliveira, na categoria Master B1, no circuito Sport Feminino, fechando a prova em 2:48:36.94.
Edinaldo Pinto Cardoso, da equipe Aquidauana #NQSF fechou a prova da categoria Master A1 na 16ª posição, em 2:26:53.39, na Sport Masculino. Andreia Cezar de Oliveira fechou a prova na categoria Master A2, com o tempo de 2:50:19.91, no percurso Sport Feminino.
Neste ano estão inscritos 920 atletas. Os participantes disputarão o desafio em três categorias: Pró (85 KM), Sport (52 KM) e Turismo (20 KM), percorrendo estradas de chão, trechos de asfalto, caminhos e trilhas por fazendas e passagens de rio, entre a região do Distrito de Camisão e Furnas dos Baianos I e II. O evento organizado pela Atitude Aventuras e Desafios, teve o apoio do vereador Youssef Saliba, da Prefeitura de Aquidauana e Jamilson Name.
Membros do Conselho Municipal de Turismo, que também era um dos apoiadores também foram recebidos para um almoço preparado pelo vereador Youssef Saliba, com as demais autoridades presentes.
Esportes
Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS