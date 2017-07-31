Paratletas da Pestalozzi sobem ao pódio nos Jogos Paralímpicos Universitários

A Sociedade Pestalozzi de Aquidauana conquistou grandes resultados nos Jogos Paralímpicos Universitários 2017. Wanderson José conquistou o primeiro lugar no arremesso de club peso para atletas com paralisia cerebral. Carlos Alexsander ficou em segundo na corrida de 100 metros e terceiro no arremesso de peso. O evento foi encerrado neste sábado (29), em São Paulo, e contou com a participação de 200 atletas de 20 Estados e do Distrito Federal. Os paratletas da Pestalozzi tiveram o professor Lázaro Antônio de Sena como técnico.

Esta foi a segunda edição dos Jogos, que foram organizados pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). “Agora, a próxima competição será o Campeonato Brasileiro de pares e equipe bocha adaptada que será realizado em Suzano (SP), que dois atletas aqui de Aquidauana vão representar o Estado, em outubro”, adianta o professor Lázaro, sobre os paratletas de Aquidauana.

“Lembrando que os Jogos Paralímpicos Universitários têm nível nacional, onde fomos representando não só Aquidauana, como também o Mato Grosso do Sul”, ressalta o técnico, sobre a importância dos resultados obtidos por Wanderson José e Carlos Alexsander. O técnico dos atletas agradeceu o apoio recebido pelo presidente da entidade, Nelson Scaff, e todos os professores que fazem parte da equipe e que tornam possível todas as conquistas dos paratletas. A coordenadora geral Fátima e a vice-presidente, Silva integram o time da Pestalozzi e também receberam agradecimento especial. O professor Lázaro aproveitou para pedir o incentivo das autoridades para o desenvolvimento do paradesporto em Aquidauana, que tem ganhado projeção nacional.

Esta edição dos Jogos Paralímpicos Universitários marcou a estreia do badminton em eventos organizados pelo CPB. A modalidade faz parte do programa dos Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, e deve estar presente nas próximas edições dos Universitários. Os Jogos 2017 também foram palco de resultados importantes para o paradesporto brasileiro, como o recorde das Américas superado neste sábado, no lançamento de dardo F12, com Brendow Moura, com 44,95m.