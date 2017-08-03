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Esportes

Primeira rodada do basquete tem mais de mil pontos no Jojums

Flavio Brito

Publicado em 03/08/2017 às 15:50

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A rodada de abertura do basquete dos Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul (Jojums) teve média superior a 115 pontos por jogo. Em nove partidas, os atletas somaram 1036 pontos. Somente no masculino, em seis jogos, a pontuação chegou a 753. A equipe da Funlec, de Campo Grande, atual campeã dos jogos, foi uma das duas a ultrapassar o placar centenário. Os garotos enfrentaram Nova Andradina e venceram por 103 x 44.

Quem também superou a barreira dos 100 pontos foi Maracaju. O time jogou contra Amambai e ganhou por 44 pontos de diferença. Placar final: 105 x 61.

A maior diferença no marcador foi de 84 pontos, convertidos por Água Clara na vitória por 99 x 15 sobre Anastácio.

O torneio masculino também teve partida emocionante, decidida nos segundos finais. Dourados e Deodápolis fizeram o jogo mais disputado da rodada. A menos de um minuto do fim, Dourados estava quatro pontos na frente. A equipe perdeu um ataque e para conter a rápida resposta do adversário cometeu falta antidesportiva. A infração deu a Deodápolis dois lances livres e a posse de bola com o cronômetro marcando nove segundos para o término. O time não conseguiu converter os lances, mas marcou uma cesta de três, diminuindo a diferença para um ponto. Apesar do esforço, não havia tempo para mais nada. Fim de jogo: Dourados 57 x 56 Deodápolis.

Completaram a rodada: Três Lagoas 85 x 25 Rio Brilhante e Paranaíba 83 x 20 Aquidauana.


Feminino

Três partidas movimentaram o torneio feminino. As campeãs de 2016, da Funlec de Campo Grande, não começaram bem. O time de Paranaíba foi melhor e ganhou por 45 x 41.

Nova Andradina foi o destaque da rodada. O time marcou 101 dos 283 pontos femininos, mais de 1/3 do total. As garotas enfrentaram Dourados e com forte marcação, superioridade física e contra-ataques rápidos abriram uma diferença de 77 pontos. O placar final foi Nova Andradina 101 x 24 Dourados.

Três Lagoas e Ponta Porã fecharam a rodada. Nem o frio que chegou a Jardim no fim da tarde dessa quarta-feira (2.8), desanimou as equipes que buscam o título dos Jojums. O time de Três Lagoas, com reforço de atletas egressas do terceiro lugar dos Jogos Escolares da Juventude – etapa 12 a 14 anos – em 2016, dominou a partida e ganhou por 56 x 16.

Os Jojums continuam nesta quinta-feira. Três equipes estreiam na competição: Maracaju, no feminino e Ponta Porã e Iguatemi, no masculino.

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