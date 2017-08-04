Piloto de Aquidauana termina Copa MS de Velocross em 3º na classificação geral

O aquidauanense Alcivan Franco Fernandes, 34 anos, terminou a Copa MS de Velocross em terceiro lugar na classificação geral, depois de cinco etapas. De acordo com o atleta, a final foi disputada em Caarapó no dia 30 de junho. Ele terminou a prova na 6ª colocação.

“É a primeira que participo e competi com pilotos que são feras do Estado”, contou Alcivan, em entrevista à equipe de reportagem O Pantaneiro. Ele competiu pela equipe J3 Rancing, de João Jacques.

As etapas foram disputadas em Caarapó, Paranhos, Amambai e Ivinhema. Caarapó recebeu duas etapas da competição. A etapa final da Copa MS de Velocross realizada no último domingo (30), em Caarapó, reuniu um total de 223 participantes, sendo eles de Mato Grosso do Sul, Paraná e do país vizinho, Paraguai.



O evento que contou com a realização de 19 categorias foi realizado na pista do Balneário Municipal Ayrton Senna da Silva. A etapa final da Copa MS de Velocross foi realizada pela equipe Amaral Racing, em parceria com a SH23. A promoção em Caarapó ficou por conta do desportista Aldecir Roberto Fernandes, o Chicão, em parceria com a Câmara de Vereadores e a prefeitura de Caarapó.