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Ministério do Esporte abre inscrições para o Bolsa Atleta

Programa tem como prioridade apoiar os atletas de esportes que compõem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos

Flavio Brito

Publicado em 08/08/2017 às 08:08

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O Ministério do Esporte abre hoje (8) as inscrições para o programa Bolsa Atleta 2017. O novo edital foi publicado nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial da União. As inscrições poderão ser feitas até o próximo dia 22 e o processo seletivo terá como base os resultados obtidos pelos atletas em 2016.

Segundo o ministério, podem concorrer à bolsa os atletas  que conquistaram bons resultados em competições nacionais e internacionais e que estejam vinculados a uma entidade de prática desportiva. No entanto, para a modalidade Bolsa Estudantil, os desportistas serão selecionados nos Jogos Escolares e nos Jogos Universitários Brasileiros.

Os valores das bolsas variam de acordo com cada categoria - atleta de base (R$ 370), estudantil (R$ 370), nacional (R$ 925), internacional (R$ 1.850), e olímpica/paralímpica (R$ 3.100). O atleta contemplado receberá o equivalente a 12 parcelas do valor definido na categoria.

O programa tem como prioridade apoiar os atletas de esportes que compõem os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Posteriormente, o benefício é voltado para atletas de modalidades conhecidas como “não olímpicas” (que não fazem parte das Olimpíadas).

“A expectativa é manter o programa no mesmo patamar dos anos anteriores, beneficiando cerca de 6 mil atletas na primeira fase do edital”, informa o Ministério do Esporte.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site do ministério, que mostra os requisitos específicos exigidos para cada categoria.

O Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio esportivo individual e direto do mundo. De acordo com o Ministério do Esporte, o principal objetivo é contribuir com a formação de atletas para representar o país em competições nacionais e internacionais.

Desde 2005, quando o programa foi criado, cerca de 20,7 mil atletas foram beneficiados com 51 mil bolsas. O Investimento ultrapassa R$ 890 milhões.

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