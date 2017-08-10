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Anastácio e Bonito tem eventos dedicados ao ciclismo em agosto

1º Marathon São Manoel, no dia 27 deste mês, vale pontos para o ranking estadual de MTB

Flavio Brito

Publicado em 10/08/2017 às 16:34

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Agosto tem agenda cheia para o ciclismo em Mato Grosso do Sul, os municípios de Anastácio de Bonito recebem eventos entre os dias 26 e 27 de agosto. No caso de Anastácio, o 1º Marathon São Manoel, as provas serão realizadas no dia 27 deste mês. As inscrições deverão ser feitas somente on-line no site www.fmsc.com.br, até o dia 25 de agosto e a retirada da plaqueta poderá ser feita no dia no dia 26 das 15h às 19h, em Anastácio. O endereço será informado futuramente.

Também será possível fazer a retirada da plaqueta local da prova, das 6h30 às 07h30. A taxa de inscrição é de R$40 para todas as categorias e deverá ser paga no ato da assinatura da súmula. O número de inscritos poderá ser limitado para atletas não federados.

De acordo com o regulamento, disponível no site da Federação MS de Ciclismo, o Marathon é uma prova disputada individualmente, respeitando as categorias, onde será declarado(a) vencedor(a) aquele(a) que ultrapassar a linha de chegada em primeiro. A prova será disputada utilizando como traçado estrada de chão, trilhas e asfalto.  O trajeto oficial será divulgado posteriormente. Os percursos terão as distâncias de: Pró - 78 Km e Sport - 41 Km. As provas vão válidas para o ranking Estadual de MTB. 

A prova tem a realização da Associação Anastaciana Aquidauanense de Ciclismo – AAAC, da Prefeitura de Anastácio, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude – SMELJ, e da Federação MS de Ciclismo. O evento é apoiado pela Pharmacenter, Santana Bike e Centro de Formação de Condutores Ativa. Mais informações (67) 99608-8951 ou (67) 99648-4674.
 
Em Bonito, o balneário Monte Cristo recebe a Pedalada Aventura, nos dias 26 e27, promovida pela Rota Aventura e Extreme Bike Shop. No primeiro dia, a trilha tem 30 km e no 2º dia, o percurso é de 65 km. Mais informações Alan (67) 98459-7900, Fernando (67) 99282-7553 e Zilnei (67) 9 9105-1000. 

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