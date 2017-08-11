Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:12

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Atletas de 28 municípios do Estado disputam etapa individual dos Jems

Abertura está marcada para às 19h30 desta sexta-feira (11), no Eco Hotel do Lago, em Campo Grande

Flavio Brito

Publicado em 11/08/2017 às 09:15

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Campo Grande recebe neste fim de semana a etapa de modalidades individuais dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul (Jems). Mais de 500 atletas, com idade entre 12 e 14 anos, lutam pelos primeiros lugares e pelo direito de representar o Estado na etapa nacional. Estão em disputa vagas no atletismo, badminton, basquete 3×3, ginástica rítmica, judô, natação, tênis de mesa e xadrez.

A abertura está marcada para às 19h30, desta sexta-feira (11), no Eco Hotel do Lago. Estão previstos desfile das delegações, acendimento da pira e juramento dos atletas. A solenidade dá o pontapé inicial à etapa com competições marcadas para sábado e domingo.

Na manhã de sábado (12),  no Instituto Mirim, unidade centro, as melhores atletas do Estado enfrentam-se na ginástica rítmica. No mesmo período começam as competições no tênis de mesa que seguem até domingo, no Eco Hotel do Lago.

Na tarde do mesmo dia, para os que preferem as modalidades tradicionais é possível acompanhar as competições de atletismo, no Complexo Poliesportivo da Vila Nasser; judô, no Rádio Clube Campo; e de natação no Rádio Clube Cidade. Para quem gosta de novidade, tem badminton, na Unigran Capital e a estreia do Basquete 3×3, no antigo Instituto Mirim, unidade II,  A modalidade foi inserida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) este ano e promete ser uma das mais disputadas. Nos Jems, sete municípios jogam pela vaga: Água Clara, Campo Grande (duas equipes – EE Ada e Wilson), Jardim, Ponta Porã, Três Lagoas e Vicentina. Também no período vespertino ainda tem xadrez, no Eco Hotel do Lago.

Na manhã de domingo, seguem as disputas de atletismo, judô, natação, tênis de mesa e xadrez.

Participam da etapa individual dos Jems: Água Clara, Amambai, Aquidauana, Batayporã. Bela Vista, Bonito, Caarapó, Chapadão do Sul, Corumbá, Coxim, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Jardim, Maracaju, Naviraí, Nioaque, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora, Três Lagoas, Vicentina e Campo Grande.

Veja abaixo os locais e horários das competições e da abertura:

Abertura e Xadrez
Atletismo / Badminton e Basquete 3×3
Ginástica Rítmica e Judô
Natação e Tênis de Mesa

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo