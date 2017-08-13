Corrida dos 118 anos agita Altos da Afonso e parques da Capital

Aconteceu neste sábado a Corrida e Pedalada dos 118 anos de Campo Grande, evento realizado em alusão ao aniversário da cidade, celebrado no dia 26 de agosto. A prova, dividida em percursos de cinco, dez e 16 quilômetros, teve início nos altos da Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal, seguindo pelo Parque dos Poderes e Parque das Nações indígenas. O prefeito Marcos Trad prestigiou o evento e premiou os vencedores.

Ao todo, participaram 468 pedestres além de 35 ciclistas, com destaque para Thais Paes Tomazoni e Maicon Dieferson, que foram os primeiros a cruzar a linha de chegada, respectivamente nas categorias feminino e masculino dos cinco quilômetros. Além deles, outros nomes respeitados das corridas de rua em Mato Grosso do Sul também subiram ao pódio, como Rosinha Conceição e Vilmar Roberto Dias.

Campeã, Thais completou o percurso em 21 minutos e 24 segundos, tempo dentro das expectativas para ela que se prepara para competir em uma prova maior nos Estados Unidos. "Apesar do tempo seco, o percurso foi tranquilo, principalmente porque a corrida teve início no final da tarde, quando o clima está mais fresco", disse ela que corre desde 2011.

Outro que usou a corrida como teste de preparação foi Dieferson. Ele completou os cinco quilômetros em 15 minutos e 49 segundos e, mesmo ficando à frente dos demais competidores, garante que este não é seu tipo favorito de prova. "Sou atleta de 800 e 1.500 metros, esta é minha especialidade, não a corrida de rua. Estou me preparando para os Jogos Universitários Brasileiros que acontecem em Goiânia", explicou.

Resultados

5Km feminino

1 - Thais Pes Tomazoni - 21min25segs

2 - Roberta Medina de Lima - 21min37segs

3 - Susie Dávalos Guibu - 22min11segs

4 - Marileide Coelho - 22min29segs

5 - Simone Martinelli - 23min33segs

5Km masculino

1 - Maicon Dieferson - 15min49segs

2 - Eder Vaz Rodrigues - 16min29segs

3 - Flávio Gomes da Silva - 16min44segs

4 - Abissai Cordeiro Ricci - 16min58segs

5 - Eneias Teodoro Gomes - 16min58seg

10Km feminino

1 - Eliane Irala Ramos Souza - 48min07segs

2 - Adriana Diez - 50min59segs

3 - Elaine Siqueira Fernandes - 51min08segs

4 - Lucinete Gerônimo da Silva Batista - 51min55segs

5 - Thais Renata Delizari - 52min43segs

10Km masculino

1 - Geraldo Julião Júnior - 35min24segs

2 - Lucas Soares do Nascimento - 35min26segs

3 - Claudemir Gomes da Silva - 36min56segs

4 - Roberto Wuitschik - 37min53segs

5 - Iuri Fellipe de André Fava - 38minsegs34

16Km feminino

1 - Rosinha Conceição - 1h17min18segs

2 - Patrícia Simões Silvestre Donida - 1h22min13segs

3 - Thereza Christina Ferreira da Silva - 1h23min46segs

4 - Ana Maria Camargo - 1h26min28segs

5 - Rita de Cássia Gomes Nunes - 1h26min30segs

16Km masculino

1 - Vilmar Roberto Dias - 57min01segs

2 - Nelício da Silva Antônio - 1h02min40segs

3 - Armando Silva Mauro - 1h03min44segs

4 - Valdecir Oliveira do Carmo - 1h04min37segs

5 - Rinaldo Fabrício da Silva - 1h05min55segs