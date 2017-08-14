Corumbá abre na sexta-feira 29ª edição dos Jogos da Rede Municipal

A vigésima nona edição dos Jogos da Rede Municipal de Ensino (XXIX Jogos da Reme-2017) será aberta na sexta-feira, 18 de agosto, e contará com a participação de cerca de 2 mil alunos de 19 escolas do município. A solenidade está marcada para as 14 horas no ginásio poliesportivo Lucílio de Medeiros, que fica na rua Porto Carrero.



Os Jogos da Reme serão disputados até o dia 25 de agosto. A competição vai reunir estudantes na faixa-etária de 12 a 14 anos, regularmente matriculados no ensino fundamental, que disputarão as modalidades coletivas de futebol sete, futsal, handebol, voleibol e basquetebol, e as modalidades individuais de tênis de mesa, xadrez, natação, judô e atletismo.



As competições individuais terão as seguintes sedes: tênis de mesa (poliesportivo Lucílio de Medeiros); xadrez (escola Pedro Paulo de Medeiros); natação (complexo aquático do Corumbaense); atletismo (pista do poliesportivo Lucílio de Medeiros) e judô (Corumbaense). As sedes das modalidades coletivas serão: Handebol (escola Barão do Rio Branco); voleibol (poliesportivo Lucílio de Medeiros); basquete (quadra externa do poliesportivo Lucílio de Medeiros); futebol de sete e futsal (Nação Guató).



Será declarada campeã dos Jogos da Reme-2017, a equipe que – depois de computados todos os pontos obtidos por modalidade –, atingir o maior número de pontos na contagem final, cabendo a ela o Troféu Geral.



São objetivos dos Jogos da Reme-2017 reunir, por meio do desporto, alunos da Rede Municipal de Ensino de Corumbá; estimular a prática desportiva fora da Escola; promover o intercâmbio sociocultural; estreitar as relações entre os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, buscando a melhoria da qualidade de vida e o exercício pleno da cidadania, promovendo a confraternização e congraçamento entre organizadores, escolas e comunidade de Corumbá.



Participam da 29ª edição as escolas municipais: Almirante Tamandaré, Ângela Maria Perez, Barão do Rio Branco, CAIC Padre Ernesto Sassida, Rural Carlos Cárcano e Extensões, Cássio Leite de Barros, Clio Proença, Cyríaco Félix de Toledo, Djalma Sampaio Brasil 10. Rural Eutrópia Gomes Pedroso, Fernando de Barros, Izabel Correia de Oliveira, José de Souza Damy, Rural Luiz de Albuquerque Mello Pereira e Cáceres, Luiz Feitosa Rodrigues, Rural Polo Monte Azul, Rural Paiolzinho, Pedro Paulo de Medeiros e Tilma Fernandes Veiga.



A 29ª edição dos Jogos da Reme é uma realização da Prefeitura Municipal de Corumbá, executada e coordenada pela Secretaria Municipal de Educação. Conta com apoios da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Corumbaense Futebol Clube, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS), Unopar, Anhanguera Corumbá e 17° Batalhão de Fronteira.