O Pantaneiro estreia com vitória na Liga Esportiva de Masters de Aquidauana

O futebol amador de Aquidauana vai conhecer o campeão no dia 23 de setembro, data marcada para a final da Liga Esportiva de Masters, organizada pela Fundação de Esportes de Aquidauana – FEMA, com apoio dos empresários e do comércio local. A competição teve início no dia 12 de agosto. Neste domingo (13), o time de O Pantaneiro entrou em campo contra e equipe da Fazendinha, conquistando a vitória por 3x0, no Estádio Noroeste. O primeiro jogo da competição foi realizado sábado, o time do IMEC empatou em zero a zero com a equipe do ENAPE “A”.

A equipe de O Pantaneiro volta a entrar em campo contra o ENAPE “A” no dia 19 de agosto, pela terceira rodada. No mesmo dia, a Fema inicia os jogos do torneio interbairros livre, com a apresentação dos alunos da Escolinha do Aquidauanense de Futebol.

O elenco de O Pantaneiro conta com Ed Batista, Esteche, Marcelo, Julio Cesar, Kia, Zé dilson, Dufles, Joel Martinez, Netto, Rubens, Gilmar, Paulo, Garimpo, Zé Carlos, Maninho, Valdir e Barbosa. Garantindo a vitória, Garimpo marcou dois gols na primeira partida, e Ed Batista fechou o placar, fazendo mais um.

Na terceira rodada, no dia 26 agosto, O Pantaneiro volta a enfrentar a Equipe do IMEC. Na quarta rodada, será a vez de pegar o time do STILLUS, no dia 3 de setembro. No meio da semana já será realizada a quinta rodada e será a vez de pagar o time do ENAPE “B”, no dia 7 de setembro. Com todos os times se enfrentando pelo menos uma vez, as quatro melhores equipes passam para a fase semifinal.

A primeira partida da semi está marcada para o dia 16 de setembro, em que o 1º colocado enfrenta o time que classificar em 4º. O 2º e o 3º terceiro colocados se enfrentam no dia seguinte.