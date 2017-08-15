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Pais e filhos encaram juntos o Rally dos Sertões 25 anos, que passa por Aquidauana

Luiz Guido Junior

Publicado em 15/08/2017 às 16:48

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Uma das condições básicas para disputar o Rally dos Sertões é a confiança mútua entre piloto e navegador. O bom entendimento da dupla facilita a tomada de decisões e influencia no resultado da equipe. Essa confiança é potencializada quando pai e filho competem juntos. Neste domingo (dia 13 de agosto), quando se comemora o Dia dos Pais, o tradicional encontro familiar servirá também como prévia para a competição, que terá largada dia 19, em Goiânia (GO), e chegada em Bonito (MS).


Pelo segundo ano consecutivo Allan Enz estará ao lado do pai, Otávio Enz, na categoria regularidade do Rally dos Sertões. A parceria da dupla paranaense em provas de off road, entretanto, vem desde 2007. “O bom é que dentro do carro eu falo e ele tem de obedecer”, brinca Allan. Afinal de contas, é o navegador quem determina como o piloto tem de andar.

“Tem muita coisa que acontece no rali que a gente traz para a vida. Como enfrentar os problemas do dia a dia e não desistir diante de grandes obstáculos. E ter o pai do lado é muito importante”, destaca Allan.

Estreantes no Rally dos Sertões, Fernando Soares da Silva e Luana Buscaroli da Silva, de São Paulo, vão disputar a categoria UTV. “Estar ao lado do meu pai é gratificante. É uma forma de estar com quem a gente gosta em uma atividade que nos dá prazer”, afirma Luana, que será a navegadora da equipe. “Temos de sobreviver a cada dia de prova”, planeja.

Outros pais e filhos estarão no Rally dos Sertões, porém em veículos separados. Reinaldo Varela, que disputará a prova pela 19ª vez, compete nos carros. Seus filhos Rodrigo, Gabriel e Bruno vão nos UTVs. Eles formam a ‘Família da Poeira’.

A família Teixeira, de Belo Horizonte (MG), também estará em peso no Rally dos Sertões. Por influência de Antonio, o pai, que disputa a prova desde 2002, os dois filhos também vão estar em ação. Lucas enfrentará a trilha da maior prova off road do país pela segunda vez e a irmã, Maytê, fará sua estreia como navegadora de Antônio. “Ele estará ao lado dela para poder tomar conta. Meu pai sempre foi a minha maior referência e tê-lo por perto traz muita segurança”, afirma Lucas.

Outros pais e filhos que disputam o Rally dos Sertões, mas em veículos separados são Gabriel e Allan Cestari e Cristiano Batista e Otávio Souza Leite, todos vão nos UTVs.

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