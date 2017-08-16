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Federação de Ciclismo realiza Grande Prêmio Cidade Morena no dia 20

Cada bateria será composta por uma categoria com duração de cerca de 60 minutos, com aproximadamente 15 voltas em um circuito de 2,5 km

Flavio Brito

Publicado em 16/08/2017 às 09:04

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A Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo realizará no domingo (20) a 9ª Edição do Grande Prêmio Cidade de Campo Grande de Ciclismo, com a participação de mais de 200 atletas de diversas categorias.

De acordo com as informações divulgadas pela federação, cada bateria será composta por uma categoria especifica com duração de cerca de 60 minutos, com aproximadamente 15 voltas em um circuito de 2,5 km, no Loteamento Morada Imperial, na saída para Aquidauana.

A prova, que contará pontos para o Ranking Estadual de 2017, terá início á 8h e contará com atletas e equipes de Dourados, Jardim, Rio Brilhante, Fátima do Sul, Ponta Porã, Rondonópolis, Araçatuba, Londrina e Campo Grande.

O evento é aberto ao público e mais de 1.000 pessoas são esperadas, estima o presidente da FMSC, Gilmar Elias Batista Júnior. “O evento tem crescido e chamado a atenção de empresas privadas, como a Hedge Loteamentos, que pela primeira vez está nos apoiando. Será uma grande festa”, finaliza.

Para Rubens Filinto, o Rubinho, diretor da Hedge a participação da iniciativa privada em eventos que incentivem a prática esportiva é fundamental, fomenta a disciplina, relacionamentos, inclusão social, sem contar os benefícios para a saúde. As inscrições podem ser feitas no site da Federação (www.fmsc.com.br) até a sexta-feira (18). Mais informações pelo telefone  (67) 9949-1833.

 

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