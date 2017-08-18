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Rally dos Sertões

Equipe de Aquidauana define neste sábado a posição de largada

25º Rally dos Sertões começa no domingo (20) e no dia 25 de agosto equipes chegam a Aquidauana

Flavio Brito

Publicado em 18/08/2017 às 16:13

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A equipe que vai representar Aquidauana na edição de 25 anos do Rally dos Sertões vai descobrir neste sábado (19) a posição de largada na competição que será iniciada no domingo (20). “Estamos aqui para o briefing primeira etapa, que será um trajeto muito duro. A gente vai ter a passagem de oito rios, trecho com pedra”, adiantou o chefe da equipe, o empresário Zoeny Cândido Martins, em Goiânia (GO). Em mensagem enviada à equipe de reportagem de O Pantaneiro, Zeony explicou que a primeira etapa tem mais de 680 km.  O piloto Paulo Scapulatempo e o mecânico Gilson Rodrigues, o “Rato Motos” fecham o time de Aquidauana. 

A histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões será disputada por carros, motos, UTVs e quadrículos e reunirá pilotos de todas as cinco regiões do país, além de vários estrangeiros. “Vai ser o dia mais duro para todo mundo, porque, em parte do trajeto, a equipe vai estar junto”, detalhou Zeony, lembrando que o trajeto percorre a zona rural. 

Quando entrar em Mato Grosso do Sul, no trajeto entre Coxim e Aquidauana, a sexta especial do Rally dos Sertões será bem travada e dura no início. Trechos de piçarra com muitas pedras e lombas serão predominantes. Na segunda parte da especial, após a descida da serra, segue por estradas mais planas, com visual inesquecível.  A prova continua rápida até o final desta especial. 

Já entre Aquidauana e Bonito, para fechar a edição dos 25 anos com chave de ouro, a organização promete uma especial será inesquecível, que irá exigir muito das máquinas e dos pilotos. Começa bem rápida e segue por fazendas com trechos bem sinuosos. Depois, por trechos de trial com muitas pedras. Nos últimos quilômetros, a prova volta a ficar rápida até a chegada.  Total de trechos cronometrados (especiais): 1.999,52 km (60,59%). Total da prova: 3.300,06 km.

Para a definição da largada será feita uma tomada de tempo em Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo. “É uma pita de 6 km, aqueles que tiverem o menor tempo vão conseguir largar primeiro. Lembrando que as motos serão as primeiras a largar”, detalhou Zeony. 

Veja a programação: 

19 de agosto (sábado)
8h – Corrida Insana de 5 quilômetros, com infláveis gigantes
(Autódromo Internacional de Goiânia)
9h – Carreata pelo centro de Goiânia
10h30 – Prólogo (tomada de tempo)
Distância: 6 quilômetros
Local: Cidade Alpha Goiás, em Senador Canedo.
18h30 – Largada promocional no Autódromo de Goiânia

Veja como será cada etapa do Rally dos Sertões

Domingo (20)
1ª Etapa
Goiânia (GO) a Goianésia (GO)
Deslocamento Inicial – 221,87 km
Trecho cronometrado – 306,82 km
Deslocamento Final – 151,79 km
Total do dia: 680,48 km
O Rally dos Sertões começa com uma Especial (trecho cronometrado) extremamente exigente. Com vários tipos de terrenos. Estradas de alta e média velocidade, muita pedra, trechos de trial, travessias de oito rios e áreas agrícolas.
Segunda Feira (21/08)

2ª Etapa (Maratona)
Goianésia (GO) a Santa Terezinha de Goiás (GO)
Deslocamento Inicial – 78 km
Trecho cronometrado – 248,16 km
Deslocamento final – 0 km
Total do dia: 326 km
O Rally dos Sertões entra em região de fazendas, com muitos mata-burros, depressões e lombadas. Estradas mais travadas e bem sinuosas vão proporcionar uma pilotagem prazerosa.  A navegação e a concentração serão muito importantes nesta etapa. A estratégia vai ser fundamental. Na etapa maratona, apenas pilotos e navegadores podem realizar manutenção dos veículos, sem ajuda externa.

Terça-feira (22)
3ª Etapa
Santa Terezinha de Goiás (GO)  a Aruanã (GO)
Deslocamento Inicial – 0 km
Trecho cronometrado – 297,12km
Deslocamento Final – 9 km
Total do dia: 306 km
A etapa começa bem rápida, por estradas de alta velocidade. Depois volta a ter trechos mais travados e sinuosos passando por muitas fazendas. O piso predominante é o cascalho e estradas de piçarra. No meio da especial, a prova fica mais solta e segue no último trecho com longas retas e alta velocidade até o final.

Quarta-feira (23)
4ª Etapa
Aruanã (GO) a Barra do Garças (MT)
Deslocamento Inicial – 102,4 km
Trecho Cronometrado – 273,20 km
Deslocamento Final – 95,68 km
Total do dia: 471,34 km
O Rally dos Sertões entra no Mato Grosso. A especial tem início com trechos muito rápidos em um piso misto de piçarra, cascalho e areia.  Em seguida, prova entra em zona de savanas, onde navegação será feita por GPS.  Neste trecho de aproximadamente 60 quilômetros, o importante é conseguir passar por todos os way points e depois seguir para o último trecho da especial, com estradas largas e muitas lombas.

Quinta-feira (24)
5ª Etapa
Barra do Garças (MT) a Coxim (MS)
Deslocamento Inicial – 13,85 km
Trecho Cronometrado – 438,86 km
Deslocamento Final – 213,30 km
Total do dia: 666,01 km
Será a espacial mais longa da edição de 25 anos do Rally dos Sertões. A prova começa com estradas de piçarra bem sinuosas, segue por regiões de reflorestamento, passa por algumas serras até alcançar área agrícola com longas retas (alta velocidade). Em seguida, fica travada novamente. Trechos de trial, com muitas pedras e segue para região mais plana. O final da especial tem muitas curvas e trechos de média e alta velocidade.

Sexta-feira (25)
6ª Etapa
Coxim (MS) a Aquidauana (MS)
Deslocamento Inicial – 59,82 km
Trecho Cronometrado –  194,91 km
Deslocamento Final – 174,72 km
Total do dia: 429,45 km
A sexta especial do Rally dos Sertões será bem travada e dura no início. Trechos de piçarra com muitas pedras e lombas serão predominantes. Na segunda parte da especial, após  a descida da serra,  segue por estradas mais planas, com visual inesquecível.  A prova continua rápida até o final desta especial.

Sábado (26)
7ª Etapa
Aquidauana (MS) a Bonito (MS)
Deslocamento Inicial – 128,62 km
Trecho Cronometrado – 240,45 km
Deslocamento Final – 51,71 km
Total do dia: 420,78 km
Para fechar a edição dos 25 anos com chave de ouro, esta especial será inesquecível, que irá exigir muito das máquinas e dos pilotos. Começa bem rápida e segue por fazendas com trechos bem sinuosos. Depois, por trechos de trial com muitas pedras. Nos últimos quilômetros, a prova volta a ficar rápida até a chegada. 

Total de trechos cronometrados (especiais): 1.999,52 km (60,59 %)
Total da prova:  3.300,06 km
O Rally dos Sertões tem patrocínio de Honda, Mitsubishi, Divino Fogão e Caixa. Apoio institucional do Governo do Estado de Goiás, Governo do Estado do Mato Grosso do Sul e Prefeitura Municipal de Bonito. Apoio de Pirelli, Cidade Alpha e Truckvan. Supervisão da CBM (Confederação Brasileira de Motociclismo) e CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo).

 

 

 

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