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Bonito recebeu 2ª etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e Stand Up Paddle

Disputas foram divididas em categorias para o stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior)

Flavio Brito

Publicado em 21/08/2017 às 15:53

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Disputas foram divididas em categorias para o stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior)

Bonito, a Capital do Ecoturismo de Mato Grosso do Sul foi palco da 2ª etapa do Campeonato Estadual de Canoagem e Stand Up Paddle (SUP) 2017. As disputas ocorreram na Praia da Figueira, em Bonito, no sábado (19) em diferentes modalidades.

A disputa do SUP foi realizada na modalidade “race técnico”, em percurso que contou com boias situadas a distância de 500 metros entre si. Na canoagem a disputa foi feita na modalidade de “circuito por voltas” em percurso de aproximadamente 5 km.

As disputas foram divididas em categorias para o stand up paddle (race e open masculino e feminino) e canoagem (turismo, feminino open, máster, 4,5 e júnior). A organização do evento também disponibilizou pranchas para quem quis competir na categoria open e ainda não possui o equipamento.

As provas foram realizadas pela Federação de Canoagem de Mato Grosso do Sul e pela APSUP - Associação Pantaneira de Stand Up Paddle.

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