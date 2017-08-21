Com goleada, O Pantaneiro conquista a segunda vitória na Liga de Masters

Esportes
Time entrou em campo no sábado (19) e saiu com a vitória por 5x0 contra a equipe ENAPE “A” e volta e enfrentar o IMEC no dia 26
O time de O Pantaneiro entrou em campo neste fim de semana contra a equipe do ENAPE “A”, vencendo de goleada por 5x0, jogo válido pela 2ª rodada da Liga Esportiva de Masters. O torneio é organizado pela Fundação de Esportes de Aquidauana – FEMA, com apoio dos empresários e do comércio local. A competição teve início no dia 12 de agosto.
O elenco de O Pantaneiro conta com Ed Batista, Esteche, Marcelo, Julio Cesar, Kia, Zé dilson, Dufles, Joel Martinez, Netto, Rubens, Gilmar, Paulo, Garimpo, Zé Carlos, Maninho, Valdir e Barbosa. No sábado (19), a vitória foi garantida com dois gols de Ed batista, Reginaldo Regis também balançou a rede em duas oportunidades e Maninho fez um, fechando o placar.
Na terceira rodada, no dia 26 agosto, O Pantaneiro volta a enfrentar a Equipe do IMEC. Na quarta rodada, será a vez de pegar o time do STILLUS, no dia 3 de setembro. No meio da semana já será realizada a quinta rodada e será a vez de pegar o time do ENAPE “B”, no dia 7 de setembro. Com todos os times se enfrentando pelo menos uma vez, as quatro melhores equipes passam para a fase semifinal.
A primeira partida da semi está marcada para o dia 16 de setembro, em que o 1º colocado enfrenta o time que classificar em 4º. O 2º e o 3º terceiro colocados se enfrentam no dia seguinte.
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