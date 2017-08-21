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Operário apresenta 'pacotão' de projetos no aniversário de 79 anos

Desde 2014, após vários anos enfrentando problemas financeiros e de gestão, o clube procurou se reerguer profissionalmente

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/08/2017 às 15:11

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Reativação das categorias de base, quitação de dívidas, regularização da situação documental e lançamento de novidades para os operarianos, como a reformulação do programa de sócio-torcedor e de uma corrida de rua com o nome do clube. Todos esses projetos são do Operário Futebol Clube, aniversariante do dia.
 
Criado em 21 de agosto de 1938, o popular Galo completa 79 anos nesta segunda-feira (21) apresentando os projetos aos torcedores do clube mais tradicional do esporte sul-mato-grossense - conquistando 10 títulos estaduais, além de mais quatro pelo Mato Grosso antes da divisão do Estado e um 3º lugar no Brasileirão de 77.
 
Desde 2014, após vários anos enfrentando problemas financeiros e de gestão, o clube procurou se reerguer profissionalmente, tanto voltou para a Série A do Estadual e "reconquistou" o apoio do torcedor na arquibancada - batendo recordes recentes de público no ano que o estádio Morenão foi reaberto.
 
Nesse período, o Galo ficou duas vezes em terceiro no sul-mato-grossense e voltou a disputar uma competição nacional, a Copa Verde - que é disputada por clubes das regiões Norte e Centro-Oeste, sendo organizada pela CBF.
 
Mas as principais conquistas estão fora de campo. Uma delas é a quitação das dívidas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), um dos principais entraves financeiros, já que as administrações anteriores não cuidaram desse e outras questões.
 
A dívida foi liquidada usando as verbas da Timemania. "A diretoria agradece o empenho dos torcedores em realizar as apostas no Operário, ajudando a quitar essa dívida", frisa o presidente Estevão Petrallás, destacando que em breve deve ser feita uma campanha em parceria com o sindicato dos lotéricos e Caixa Econômica para incentivar mais apostas.
 
Profissionalizado em 1972, o Galo acumulou problemas fiscais e de documentação. Para aderir ao Profut, a atual diretoria teve que trabalhar para sanear esses imbróglios e ajudar na redução da dívida de R$ 10,7 milhões para R$ 2,7 milhões, segundo Petrallás.
 
Galos do Futuro e homenagem ao passado
 
O Operário é um clube que nunca se esquece do seu passado, mas não deixa de lado o futuro. Por isso, o clube reativará as categorias de base com a Escola de Futebol Galos do Futuro, que vai implantar as categorias sub-7, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.
 
A escola de futebol atuará paralelamente ao sub-19 - que disputa anualmente vaga na Copa São Paulo - e deverá fornecer ao menos seis atletas para a categoria principal, fomentando assim a base alvinegra - que desde 1994 não disputava, por exemplo, competição sub-17. Núcleos sociais também devem ser criados pelo Galo.
 
A homenagem ao passado será a instituição do Dia do Ex-Atletas do Operário Futebol Clube. A data será comemorada em paralelo ao aniversário do clube, no dia 21 de agosto, a partir do próximo ano. Em breve, a diretoria também pretende trazer os ex-jogadores Tadeu Macrini e Arthurzinho para lançar os uniformes de 2018.
 
Corrida de rua e sócio-torcedor
 
De olho em outras modalidades, exposição de marca e atração de mais torcedores, o Galo contará com uma corrida de rua, que será realizada no dia 1º de outubro deste ano, em parceria com o grupo Curto Circuito. A largada acontecerá em frente ao Morenão, com percursos de 5 km e 10 km, além de Corrida Kids.
 
Já o sócio-torcedor, o Operariano de Coração, foi reformulado e ficará mais próximo do clube. Antes administrada por uma empresa gaúcha, o projeto foi trazido para Campo Grande, o deixando mais flexível para adaptações, emissão de ingressos e parceria para oferecer benefícios para quem aderir aos planos, como descontos, por exemplo.
 
"Serão três planos, o Garra, que é o mais em conta e custará R$ 9,90, seguido pelo Amor e depois o Tradição, que ainda não tem valor definido, mas dará mais benefícios", contra Petrallás, revelando ainda que em 90 dias o trabalho deve ser fechado e todos os detalhes sobre o plano lançado de forma definitiva aos torcedores.

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