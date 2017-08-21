Santa Terezinha A estreia com goleada no Campeonato Interbairros

Futebol amador
Equipe aplicou 5 a 1 na Vila Bancária; oito jogos movimentaram a rodada
Teve início no sábado a Taça Mário Pinto de Futebol Interbairros, em Aquidauana. A competição faz parte das comemorações ao aniversário de 125 anos da cidade, celebrado na semana passada. Foram dois dias de jogos, com destaque para a equipe do Santa Terezinha A, a única a a conseguir aplicar uma goleada nesta primeira rodada.
Segundo divulgado pela organização, no sábado, a Vila Trindade ficou no empate de 1 a 1 com o Nova Aquidauana. A Vila Bancária foi atropelada pela Santa Terezinha A, sofrendo goleada de 5 a 1. A Aldeia Buritizinho venceu por 2 a 1 a equipe do Jardim Aeroporto. Por fim, o São Francisco bateu por 2 a 0 o Nova Aquidauana B.
No domingo, o Guanandy/Centro foi melhor e superou a Aldeia Córrego Seco por 4 a 3. Já a Aldeia Limão Verde venceu pela vantagem mínima o Cidade Nova: 1 a 0. Santa Terezinha B aplicou 2 a 1 na Vila Eliane, e a Aldeia Bananal/Lagoinha venceu a Vila Pinheiro por 3 a 1.
A rodada segue no próximo final de semana, com mais oito jogos. No sábado (26), se enfrentam: Aldeia Buritizinho e São Francisco; Jardim Aeroporto e Nova Aquidauana B; Guanandy/Centro e Limão Verde. No domingo (17) se encaram: Aldeia Córrego Seco e Cidade Nova; Santa Terezinha B e Aldeia Bananal; Nova Aquidauana A e Vila Bancária; Vila Eliane e Vila Pinheiro; Vila Trindade e Santa Terezinha A.
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