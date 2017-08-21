Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:14

Buscar

Últimas notícias
X

Futebol amador

Santa Terezinha A estreia com goleada no Campeonato Interbairros

Equipe aplicou 5 a 1 na Vila Bancária; oito jogos movimentaram a rodada

Luiz Guido Junior

Publicado em 21/08/2017 às 15:14

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Teve início no sábado a Taça Mário Pinto de Futebol Interbairros, em Aquidauana. A competição faz parte das comemorações ao aniversário de 125 anos da cidade, celebrado na semana passada. Foram dois dias de jogos, com destaque para a equipe do Santa Terezinha A, a única a a conseguir aplicar uma goleada nesta primeira rodada. 


Segundo divulgado pela organização, no sábado, a Vila Trindade ficou no empate de 1 a 1 com o Nova Aquidauana. A Vila Bancária foi atropelada pela Santa Terezinha A, sofrendo goleada de 5 a 1. A Aldeia Buritizinho venceu por 2 a 1 a equipe do Jardim Aeroporto. Por fim, o São Francisco bateu por 2 a 0 o Nova Aquidauana B.


No domingo, o Guanandy/Centro foi melhor e superou a Aldeia Córrego Seco por 4 a 3. Já a Aldeia Limão Verde venceu pela vantagem mínima o Cidade Nova: 1 a 0. Santa Terezinha B aplicou 2 a 1 na Vila Eliane, e a Aldeia Bananal/Lagoinha venceu a Vila Pinheiro por 3 a 1.


A rodada segue no próximo final de semana, com mais oito jogos. No sábado (26), se enfrentam: Aldeia Buritizinho e São Francisco; Jardim Aeroporto e Nova Aquidauana B; Guanandy/Centro  e Limão Verde. No domingo (17) se encaram: Aldeia Córrego Seco e Cidade Nova; Santa Terezinha B e Aldeia Bananal; Nova Aquidauana A e Vila Bancária; Vila Eliane e Vila Pinheiro; Vila Trindade e Santa Terezinha A.                              

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo