Segunda etapa do Circuito Funec, Corrida Duque de Caxias acontece domingo



Segunda etapa do Circuito Funec de Corrida de Rua 2017, a Corrida Duque de Caxias acontece neste domingo, 27 de agosto, com largada programada para às 7h30 no 17º Batalhão de Fronteira, localizado na rua Cáceres, 425. As inscrições podem ser feitas até às 17 horas da quarta-feira, dia 24, ou após preenchidas as 500 vagas da prova, no site www.corridaderuacorumba.com.br



São três percursos disponíveis para os atletas de toda região. Na prova de 10 quilômetros poderão se inscrever os participantes que tenha 16 anos ou mais. Nos 5 km, podem participar corredores com mais de 14 anos (nascidos em 2003). As crianças entre 10 e 13 anos de idade poderão participar da corrida com o percurso aferido em 3 km.



No ato da inscrição deverá ser recolhida uma Taxa de Inscrição no valor de R$ 35, somado com a taxa administrativa do site, de R$ 4. Terão desconto de 50% do valor da inscrição os atletas que se inscreverem na prova de 3 km (nascidos nos anos 2004, 2005, 2006 e 2007) e os atletas com idade superior a 60 anos de idade.



Os três primeiros colocados na categoria Principal receberão troféus e um prêmio em dinheiro. Nos 10 km, os prêmios são de R$ 500 para os campeões masculino e feminino; de R$ 450 para os segundos colocados; e R$ 400 para os terceiros. Nos 5 km os prêmios são de R$ 300, 250 e 200 para os primeiros, segundos e terceiros, respectivamente. Nos 3 quilômetros os valores são de R$ 200, R$ 150 e R$ 100 no masculino e feminino.



Conforme estabelece o regulamento da competição, publicado na edição dessa segunda-feira, 21, do DIOCORUMBÁ, o atleta que não estiver classificado entre os primeiros colocados, com garantia de premiação pecuniária na categoria Principal, será automaticamente classificado em sua faixa-etária.



Os três primeiros atletas classificados em sua respectiva faixa-etária receberão medalhas. Na Corrida Duque de Caxias, os militares do Exército Brasileiro e seus dependente receberão premiação específicas. Para participar basta utilizar o número do Documento de Identificação expedido pelo Exército. A cerimônia de premiação de medalhas e troféus será realizada após o encerramento da corrida.