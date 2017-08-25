Mais 10 mil pessoas prestigiam o Rally dos Sertões em Coxim

Segurança e infraestrutura são as palavras que definiram a recepção que Coxim proporcionou à caravana do Rally dos Sertões, que em sua quinta etapa passou pelo município, na quinta-feira (24).

O evento lotou hotéis e restaurantes, movimentou o comércio em geral, envolvendo a comunidade e colocando definitivamente o município no mapa do turismo off road mundial.

Faltavam pouco minutos para as 14 horas quando o piloto Jean Azevedo passou com sua moto pelo pórtico montado na avenida Virgínia Ferreira, onde outra multidão de mil pessoas se formou após o sol se pôr.

Com o apoio do 5o BPM na organização do trânsito na área urbana, da PRF e da CCR MS Via na BR-163, o evento transcorreu sem quaisquer transtornos, mesmo no final da tarde, horário em que o fluxo de veículos que seguiram para o CTG Campeira foi intensificado.

O horário de pico foi registrado em torno de 20 horas, quando a área de box, que tem área de mais de dois hectares, ficou lotada de pessoas que tiveram a oportunidade vivenciar o momento de descanso de pilotos e navegadores, e muito trabalho para mecânicos e demais integrantes das equipes técnicas.

O Rally dos Sertões está em Aquidauana, percorrendo 429 quilômetros de percurso, com 194 quilômetros de trecho cronometrado aberto e a o chegada final será no sábado (26) em Bonito.