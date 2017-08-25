Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 03:14

Buscar

Últimas notícias
X

Esportes

Mais 10 mil pessoas prestigiam o Rally dos Sertões em Coxim

O evento lotou hotéis e restaurantes, movimentou o comércio em geral, envolvendo a comunidade e colocando definitivamente o município no mapa do turismo off road mundial

Renan Nucci

Publicado em 25/08/2017 às 15:13

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Segurança e infraestrutura são as palavras que definiram a recepção que Coxim proporcionou à caravana do Rally dos Sertões, que em sua quinta etapa passou pelo município, na quinta-feira (24).

 

O evento lotou hotéis e restaurantes, movimentou o comércio em geral, envolvendo a comunidade e colocando definitivamente o município no mapa do turismo off road mundial.

 

Faltavam pouco minutos para as 14 horas quando o piloto Jean Azevedo passou com sua moto pelo pórtico montado na avenida Virgínia Ferreira, onde outra multidão de mil pessoas se formou após o sol se pôr.

 

Com o apoio do 5o BPM na organização do trânsito na área urbana, da PRF e da CCR MS Via na BR-163, o evento transcorreu sem quaisquer transtornos, mesmo no final da tarde, horário em que o fluxo de veículos que seguiram para o CTG Campeira foi intensificado.

 

O horário de pico foi registrado em torno de 20 horas, quando a área de box, que tem área de mais de dois hectares, ficou lotada de pessoas que tiveram a oportunidade vivenciar o momento de descanso de pilotos e navegadores, e muito trabalho para mecânicos e demais integrantes das equipes técnicas.

 

O Rally dos Sertões está em Aquidauana, percorrendo 429 quilômetros de percurso, com 194 quilômetros de trecho cronometrado aberto e a o chegada final será no sábado (26) em Bonito.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Futebol estadual

Administrador projeta reabertura do Morenão entre janeiro e fevereiro

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Esportes

Atletas do vôlei feminino terão de passar por teste genético

Mudança foi anunciada pela Confederação Brasileira de Voleibol; entidade afirma que medida segue parâmetros internacionais adotados pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Voleibol

Copa MS

Aquidauanense e CRA podem jogar competição que vale vaga na Copa do Brasil

Publicidade

Série B estadual

Aquidauanense recebe premiação inédita de R$ 30 mil pelo título

ÚLTIMAS

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo