Com a presença de atletas do UFC, Eco Fight Combat terá 16 lutas

Bonito
Charles do Bronx, John Lineker e Paulo Borrachinha prestigiam evento no principal ponto turístico de Mato Grosso do Sul
O ginásio municipal de esportes de Bonito recebe no próximo dia 23 de setembro, a segunda edição do Eco Fight Combat. O evento terá 16 lutas de MMA (Artes Marciais Mistas) e cinco disputas de cinturão entre lutadores do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul. Atletas de ponta do UFC (Ultima Fighting Champioship), Paulo Borrachinha, John Lineker e Charles do Bronx confirmaram presença e devem prestigiar os combates.
Segundo Cláudio Rocha, treinador e lutador da Rocha Top Team, além de organizador do Eco Fight Combat, as lutas têm início às 18 horas com os seguintes confrontos pelo card preliminar: Breno Ceará VS Adriano Silva; Patrick Rocha VS Rachid; Roberto Escurra VS Hermison; Maycon Alves VS Ramão Gonçalves; Diego Amaral VS Adriano dos Santos; Diego Cabral VS Jhon Robert; Alan Bomba VS Marconi; Apostolis de Andrade VS Geovane Vargas; Diego Mendes VS Brendon Massan; Edna Trakinas VS Luana Benites; Lerryan Douglas VS Davison Reis.
Já no card principal, entram em combate pela disputa de cinturão em suas respectivas categorias: Carlos Furão VS Lucas de Jesus (duelam na categoria até 66 quilos); Vinicius Rocha VS Matheus Santos (até 52 quilos); Pelé VS Rafael Costa (até 57 quilos); Sidy Rocha VS Lindsey Mello (até 61 quilos feminino); Maycon Slin VS Gabriel Negão (até 61 quilos) fazem a luta da noite.
Rocha afirma que as expectativas para a noite são as melhores possíveis, principalmente depois do sucesso da primeira edição. "Venho há muito tempo querendo fazer estes eventos, e como tenho bastante atletas, conseguiu organizar no ano passado, com apoio da prefeitura e patrocinadores, que me deram todas as condições. Mais de três mil pessoas assistiram as lutas e esperamos que seja ainda melhor agora", disse.
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