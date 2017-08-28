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O Pantaneiro perde pela primeira vez na Liga de Masters

Partida realizada no sábado (26) contra o IMEC terminou com o placar de 3x1

Flavio Brito

Publicado em 28/08/2017 às 13:38

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O time de O Pantaneiro sofreu sua primeira derrota, contra a equipe do IMEC, perdendo de 3x1 o jogo válido pela rodada da Liga Esportiva de Masters. O torneio é organizado pela Fundação de Esportes de Aquidauana – FEMA, com apoio dos empresários e do comércio local. A competição teve início no dia 12 de agosto. 

O elenco de O Pantaneiro conta com Ed Batista, Esteche, Marcelo, Julio Cesar, Kia, Zé dilson, Dufles, Joel Martinez, Netto, Rubens, Gilmar, Paulo, Garimpo, Zé Carlos, Maninho, Valdir e Barbosa. A partida foi realizada no sábado (26), no Estádio Noroeste.

Ontem (27), a equipe STILLUS ganhou de 1x0 do time da Fazendinha e o ENAPE “A” goleou o ENAPE “B” por 4x1. Após três rodadas da Liga de Masters, O Pantaneiro é o segundo colocado da competição, mas tem o maior saldo de gols, com 6 até agora. O STILLUS é o primeiro, com três jogos e quatro gols. 

Na quarta rodada, será a vez de O Pantaneiro pegar o time do STILLUS, no dia 3 de setembro. No meio da semana já será realizada a quinta rodada e será realizada a partida contra o time do ENAPE “B”, no dia 7 de setembro. Com todos os times se enfrentando pelo menos uma vez, as quatro melhores equipes passam para a fase semifinal. 

A primeira partida das semis está marcada para o dia 16 de setembro, em que o 1º colocado enfrenta o time que classificar em 4º. O 2º e o 3º terceiro colocados se enfrentam no dia seguinte. 

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